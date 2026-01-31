Catherine O’Hara y los otros actores de “Mi pobre angelito” que han fallecido en las últimas décadas

El fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O’Hara, ocurrido el viernes 30 de enero, a los 71 años, dejó una huella entre los seguidores de la cinta Mi pobre angelito.

La película, estrenada en 1990, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y en una de las favoritas de la temporada navideña.

Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, Roberts Blossom, John Heard y John Candy, esta comedia navideña llegó a los cines ese año y se consolidó como uno de los grandes éxitos de taquilla de la década.

Según el medio Infobae, la película obtuvo una recaudación de US$476.7 millones a nivel mundial, lo que la convirtió en la segunda cinta con mayor recaudación de 1990, solo por detrás de Ghost.

Más de tres décadas después de su estreno, la magia del filme sigue vigente y continúa siendo una tradición navideña para millones de familias en todo el mundo. Sin embargo, el paso del tiempo ha cobrado factura a su elenco.

Con la muerte de Catherine O’Hara el 30 de enero, ya son tres los actores principales de la icónica película que han fallecido. Antes que ella, también murieron John Candy y John Heard, dejando un vacío en la historia del cine navideño.

Catherine O’Hara

Catherine O’Hara, quien interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin en Mi pobre angelito y su secuela, falleció tras una breve enfermedad en su residencia de Los Ángeles, según confirmó la agencia Creative Artists Agency.

La actriz canadiense construyó una extensa carrera que abarcó cinco décadas. Comenzó en el programa de comedia Second City Television (SCTV), en 1976, donde ganó su primer premio Emmy en 1982 por guion.

Su filmografía incluyó papeles memorables en Beetlejuice (1988) y su secuela, Beetlejuice Beetlejuice (2024). También se destacó como actriz de doblaje, al prestar su voz a Sally en The Nightmare Before Christmas (1993).

Sin embargo, fue su papel como Moira Rose en la serie Schitt’s Creek (2015-2020) el que revitalizó su carrera. Por esa interpretación, ganó el Emmy a mejor actriz principal de comedia en 2020 y un Globo de Oro en 2021.

Catherine O'Hara trabajó en más de 120 proyectos de cine y televisión, en los que destacan "Mi pobre angelito", "Bettlejuice", "After Hours", "Best in Show", "A Mighty Wind", entre otras. (Foto Prensa Libre: EFE)

John Heard

John Matthew Heard Jr., mejor conocido como John Heard, ganó fama por su papel como Peter McCallister, el padre de Kevin, en Mi pobre angelito. Falleció el 21 de julio del 2017, a los 71 años, en Palo Alto, California.

Según el medio Milenio, la causa de su muerte fue un paro cardíaco, provocado por una enfermedad cardíaca aterosclerótica e hipertensiva. Fue el personal de un hotel en Palo Alto quien lo encontró sin signos vitales.

Aunque no figuró entre los actores más famosos de Hollywood, Heard dejó una huella en las películas y series en las que participó, especialmente por su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables.

Entre sus trabajos televisivos destacaron La ley y el orden, Los Soprano, CSI: Miami y Prison Break.

John Candy

John Candy, el comediante canadiense que interpretó a Gus Polinski, líder de una banda de polka que ayuda a Kate McCallister a regresar a Chicago, falleció el 4 de marzo de 1994, a los 43 años.

El actor fue encontrado sin vida en su habitación de hotel durante la filmación de la película Wagons East. Según el medio Milenio, la autopsia reveló que sufrió una embolia coronaria, que derivó en un infarto agudo de miocardio y una arritmia cardíaca fatal.

Entre sus películas más reconocidas figuran Planes, Trains and Automobiles (1987) y Uncle Buck (1989).

Candy se destacó por su capacidad para combinar comedia con calidez humana, lo que le permitió interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos, manteniendo una esencia entrañable que lo convirtió en un favorito del público.

Para grabar todas sus escenas en Mi pobre angelito, solo necesitó 24 horas en el set. Lo hizo como un favor personal al productor y guionista John Hughes.