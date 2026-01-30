“Gracias por incluirme, a tu falsa madre”: el emotivo mensaje de Catherine O’Hara a Macaulay Culkin en el homenaje del Paseo de la Fama

Ante la noticia del fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O’Hara, a los 71 años, este 30 de enero de 2026, seguidores recordaron uno de los momentos más especiales que vivió junto al actor Macaulay Culkin, con quien actuó en las dos películas de Mi pobre angelito.

Los actores, que se conocieron en el rodaje de la cinta estrenada en 1990, mantuvieron una relación cercana, al punto de que fue la misma Catherine O’Hara quien pronunció el discurso durante el acto de entrega de la estrella de Culkin en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El momento, ocurrido en 2023, fue rememorado luego de que el actor publicara en redes sociales: “¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo”, tras conocer la noticia del fallecimiento.

“Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché”, escribió el actor al reflexionar que aún tenía muchas más cosas por decirle a la actriz. En redes, también se recordó cuando ella declaró que lo veía como a un hijo.

Durante la ceremonia, Catherine O’Hara rememoró cómo fue el inicio de la carrera de Culkin y cómo fue testigo de su evolución desde Mi pobre angelito, película que —según destacó— no pasa desapercibida precisamente por el talento que el actor demostró desde pequeño.

La actriz expresó su orgullo de haber sido parte del momento en que Culkin fue integrado al Paseo de la Fama de Hollywood.

Antes de cerrar su discurso, le dedicó unas palabras cargadas de afecto: “Gracias por incluirme a mí, su falsa madre, que los dejé solos en casa no una, sino dos veces”, dijo, en alusión a su papel en las películas, lo que reflejó la cercanía entre ambos. Entre lágrimas, los actores se abrazaron.

Junto a dos fotografías con la actriz —una de su infancia y otra del homenaje en Hollywood— Macaulay Culkin se despidió con un breve mensaje: “Te quiero. Te veo más tarde”.