¿De qué y dónde murió Catherine O’Hara, la actriz de Mi pobre angelito y Beetlejuice?

Por medio de un comunicado a la prensa internacional, la agencia de representación de Catherine O’Hara anunció su fallecimiento este viernes 30 de enero del 2026.

Conocida por su participación en películas como Mi pobre angelito, Beetlejuice y, más recientemente, en The Studio, habría fallecido a los 71 años.

De origen canadiense, la actriz trabajó en el mundo del entretenimiento por cinco décadas, lo que la consolidó en Hollywood. Ante el anuncio de su muerte, su representante confirmó a medios como People y la BBC que el deceso ocurrió en su casa, en Los Ángeles.

En el comunicado difundido a medios estadounidenses se informa que falleció tras padecer una breve enfermedad, cuyos detalles no fueron revelados. También se indica que le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos, Matthew y Luke.

Las reacciones no se hicieron esperar. El sindicato SAG-AFTRA expresó su pesar por la muerte de la actriz, ganadora en dos ocasiones del premio a mejor actriz y nominada actualmente en la misma categoría.

We are deeply saddened by the passing of Catherine O’Hara. A beloved actor and comedian, she was a two-time Actor Award winner and a current nominee. Our condolences to her family, colleagues and legions of fans. #SagAftraMember since 1980 https://t.co/m3Z1qqvXkQ — SAG-AFTRA (@sagaftra) January 30, 2026

Por su parte, Macaulay Culkin —recordado por su papel de Kevin McCallister— publicó en Instagram: “¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más, quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. But I had so much more to say”.

The Studio, su último papel

Catherine O’Hara trabajó por última vez en The Studio, una serie de Seth Rogen lanzada en el 2025 para Apple TV. En ella interpretó a Patty Leigh, una ruda jefa de una importante compañía que, pese a las dificultades, se convierte en una exitosa productora de cine.

Su interpretación, destacó la BBC, le valió una nominación a los Globos de Oro y actualmente compite en la categoría de mejor actuación femenina en comedia en los premios del Sindicato de Actores.

Catherine O’Hara is absolutely perfect in THE STUDIO. 10/10, no notes. pic.twitter.com/kJYGvhRTHE — Mar (@_martremblay) March 26, 2025

Vida de Catherine O’Hara

Catherine O’Hara nació en Toronto, Canadá, en 1954, y fue la penúltima de siete hermanos.

Medios como Variety destacan que su carrera despegó con la serie de comedia Second City Television, con la que ganó su primer Emmy. También trabajó en producciones como After Hours y Beetlejuice.

A estos éxitos siguió su participación en las dos primeras entregas de Home Alone —conocida en Latinoamérica como Mi pobre angelito— junto a Macaulay Culkin.