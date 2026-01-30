¿De qué y dónde murió Catherine O’Hara, la actriz de Mi pobre angelito y Beetlejuice?

Escenario

¿De qué y dónde murió Catherine O’Hara, la actriz de Mi pobre angelito y Beetlejuice?

Recordada por interpretar a la madre de Kevin McCallister en Mi pobre angelito, la actriz Catherine O’Hara falleció a los 71 años. Esto es lo que se sabe sobre su muerte.

|

time-clock

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 07: Catherine O'Hara accepts the TIFF Norman Jewison Career Achievement Award onstage at the TIFF Tribute Awards during the 2025 Toronto International Film Festival at The Fairmont Royal York Hotel on September 07, 2025 in Toronto, Ontario. Jemal Countess/Getty Images/AFP (Photo by Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

(Foto Prensa Libre: AFP)

Por medio de un comunicado a la prensa internacional, la agencia de representación de Catherine O’Hara anunció su fallecimiento este viernes 30 de enero del 2026.

Conocida por su participación en películas como Mi pobre angelito, Beetlejuice y, más recientemente, en The Studio, habría fallecido a los 71 años.

De origen canadiense, la actriz trabajó en el mundo del entretenimiento por cinco décadas, lo que la consolidó en Hollywood. Ante el anuncio de su muerte, su representante confirmó a medios como People y la BBC que el deceso ocurrió en su casa, en Los Ángeles.

En el comunicado difundido a medios estadounidenses se informa que falleció tras padecer una breve enfermedad, cuyos detalles no fueron revelados. También se indica que le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos, Matthew y Luke.

LECTURAS RELACIONADAS

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin (Kevin) en 2023. La actriz que interpretó a la madre de Kevien en la recordada cinta Mi pobre angelito (Home Alone). (Foto Prensa Libre: AFP)

"Mamá, pensé que teníamos más tiempo", el conmovedor mensaje de Macaulay Culkin por la muerte de Catherine O’Hara

chevron-right
(FILES) Singer Tony Bennett and Lady Gaga perform at the 57th Annual Grammy Awards in Los Angeles February 8, 2015. Bennett, the last in a generation of classic American crooners whose ceaselessly cheery spirit bridged generations to make him a hitmaker across seven decades died on July 21, 2023, in New York, US media reported. He was 96. (Photo by Robyn BECK / AFP)

Grammy del 2026: Lady Gaga se suma al show de la 68 edición de los premios y compite en siete categorías

chevron-right

Las reacciones no se hicieron esperar. El sindicato SAG-AFTRA expresó su pesar por la muerte de la actriz, ganadora en dos ocasiones del premio a mejor actriz y nominada actualmente en la misma categoría.

Por su parte, Macaulay Culkin —recordado por su papel de Kevin McCallister— publicó en Instagram: “¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más, quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. But I had so much more to say”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

The Studio, su último papel

Catherine O’Hara trabajó por última vez en The Studio, una serie de Seth Rogen lanzada en el 2025 para Apple TV. En ella interpretó a Patty Leigh, una ruda jefa de una importante compañía que, pese a las dificultades, se convierte en una exitosa productora de cine.

Su interpretación, destacó la BBC, le valió una nominación a los Globos de Oro y actualmente compite en la categoría de mejor actuación femenina en comedia en los premios del Sindicato de Actores.

Vida de Catherine O’Hara

Catherine O’Hara nació en Toronto, Canadá, en 1954, y fue la penúltima de siete hermanos.

Medios como Variety destacan que su carrera despegó con la serie de comedia Second City Television, con la que ganó su primer Emmy. También trabajó en producciones como After Hours y Beetlejuice.

A estos éxitos siguió su participación en las dos primeras entregas de Home Alone —conocida en Latinoamérica como Mi pobre angelito— junto a Macaulay Culkin.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Actriz Catherine O’Hara Mi pobre angelito Obituario Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS