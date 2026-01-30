Grammy del 2026: Lady Gaga se suma al show de la 68 edición de los premios y compite en siete categorías



A las actuaciones ya confirmadas de Sabrina Carpenter y Justin Bieber, los premios Grammy sumaron a Lady Gaga, quien reaparece en escena con su tema Abracadabra.

(FILES) Singer Tony Bennett and Lady Gaga perform at the 57th Annual Grammy Awards in Los Angeles February 8, 2015. Bennett, the last in a generation of classic American crooners whose ceaselessly cheery spirit bridged generations to make him a hitmaker across seven decades died on July 21, 2023, in New York, US media reported. He was 96. (Photo by Robyn BECK / AFP)

El cantante Tony Bennett y Lady Gaga se presentan en la 57.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles el 8 de febrero de 2015. (Foto Prensa Libre:AFP)

Marcando un nuevo récord al obtener siete nominaciones a los premios Grammy del 2026, la cantante y compositora Lady Gaga se une a la lista de artistas que se presentarán en la 68 edición de los galardones musicales.

La revista Billboard destaca que se espera que, en esta actuación, Lady Gaga interprete un tema de su autoría, pues en las dos ocasiones anteriores presentó temas ajenos: en el 2022 cantó piezas de Cole Porter y en el 2025 interpretó junto a Bruno Mars California Dreamin’, de The Mamas & The Papas, en honor a los afectados por los incendios en Los Ángeles.

La reciente inclusión de Lady Gaga se suma a las actuaciones de los también nominados Sabrina Carpenter y Justin Bieber, quienes se presentarán en el escenario del Crypto.com Arena, en Los Ángeles, California.

El evento, que se celebrará el próximo 1 de febrero, podría regalar al público interpretaciones como Abracadabra, que forma parte de su más reciente producción, MAYHEM, con la que marcaría su séptimo álbum de estudio.

Abracadabra, la canción titular del álbum, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, luego de formar parte de la banda sonora de la serie de Netflix Merlina, en cuya segunda temporada Lady Gaga hizo una aparición especial.

Gracias a este éxito, la artista fue incluida en la lista de cantantes que se presentarán en la gala, que también contará con Addison Rae, Alex Warren, Andrew Watt, Brandy Clark, Chad Smith, Clipse, Duff McKagan, entre otros, según destacan los premios Grammy.

Nominaciones

Para la 68 edición, la mundialmente conocida Lady Gaga está nominada a siete premios por su más reciente producción. Aunque ya cuenta con 14 premios Grammy, Billboard destaca que la artista aún no ha conseguido una victoria en categorías destacadas como álbum del año, grabación del año o canción del año.

Con MAYHEM, Lady Gaga está nominada en las siguientes categorías:

  • Grabación del año (Abracadabra)
  • Álbum del año (MAYHEM)
  • Canción del año (Abracadabra)
  • Mejor interpretación pop solista (Disease)
  • Mejor álbum vocal pop (MAYHEM)
  • Mejor grabación dance pop (Abracadabra)
  • Mejor álbum vocal pop tradicional (Harlequin)

