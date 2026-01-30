Escenario

“Mamá, pensé que teníamos más tiempo”, el conmovedor mensaje de Macaulay Culkin por la muerte de Catherine O’Hara

La muerte de Catherine O'Hara ha despertado conmovedoras despedidas. Macaulay Culkin (Kevin) en mi Pobre Angelito (Home Alone) ha hecho un sentido homenaje en sus redes sociales.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin (Kevin) en 2023. La actriz que interpretó a la madre de Kevien en la recordada cinta Mi pobre angelito (Home Alone). (Foto Prensa Libre: AFP)

La noticia ha impactado al mundo del entretenimiento. El viernes 30 de enero se dio a conocer la muerte de la actriz Catherine O'Hara, a los 71 años.

Uno de los papeles más recordados de O'Hara fue como madre de Kevin en la cinta Mi pobre angelito (Home Alone), que marcó a una generación en la década de 1990.

La primera película narra cómo Kate y Peter McCallister —interpretados por Catherine O'Hara y John Heard— vivían en una lujosa casa que dos malhechores, Harry y Marv (Joe Pesci y Daniel Stern), intentaron robar. Su hijo Kevin (Macaulay Culkin) se vistió de héroe y repelió el asalto con trampas caseras que aún provocan risas en época navideña.

En algunas escenas aparecen maniquíes dentro de la vivienda, lo que remite a la historia no oficial de que Kate era una diseñadora de modas muy cotizada, mientras que su esposo era un importante hombre de negocios, según Todd Strasser, autor de las novelas oficiales de Mi pobre angelito y dos de sus secuelas.

“Partiendo del supuesto de que los McCallister no gastaban más del 30% de sus ingresos en vivienda, los economistas también determinaron que la casa habría sido asequible para un hogar con unos ingresos de $305 mil en 1990”, publicó The New York Times.

Tras la muerte de la actriz, Culkin compartió en sus redes sociales dos imágenes como homenaje a su madre en la recordada cinta. Una de ellas lo muestra de niño y la otra fue tomada durante una actividad en la que participaron en 2023.

"Mamá.

Pensé que teníamos tiempo.

Quería más. Quería sentarme a tu lado.

Te escuché, pero tenía mucho más que decir.

Te quiero.

Nos vemos luego", escribió Culkin.