Murió Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre angelito (Home Alone) y Beetlejuice, a los 71 años

El 30 de enero trascendió la muerte de la actriz Catherine O'Hara. Ella nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Ontario, Canadá y tenía 71 años.

Fue además escritora, conocida por A Mighty Wind (2003), El perro ganador (2000) y Frankenweenie (2012). Estuvo casada con Bo Welch desde el 25 de abril de 1992. Madre de dos niños, es recordada especialmente por el papel que desempeñó en Mi pobre angelito (Home Alone), el clásico navideño en el que Kevin McCallister, un niño de 8 años, es olvidado por sus padres en casa cuando viajan de vacaciones a París.

La película de 1990 recaudó más de 285 millones de dólares solo en Estados Unidos y ha sido una de las más taquilleras de todos los tiempos.

John Hughes, productor y guionista, tuvo la idea del guion mientras preparaba las vacaciones de su familia. En su lista escribió: “No olvidar a ninguno de mis hijos”. Hughes conoció a Macaulay Culkin durante el rodaje de Uncle Buck y le pareció el niño perfecto para el papel. O'Hara, como madre de Kevin, tuvo una actuación destacada en su viaje de regreso para reunirse con su hijo.

O'Hara tiene una larga trayectoria en la actuación y también es recordada por sus roles en Beetlejuice y A Mighty Wind.

Su proyecto más reciente fue la serie The Studio, junto a Seth Rogen. Además, formó parte de la adaptación televisiva de The Last of Us, en su segunda temporada.