Murió Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre angelito (Home Alone) y Beetlejuice, a los 71 años

Escenario

Murió Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre angelito (Home Alone) y Beetlejuice, a los 71 años

La madre de Kevin en "Home Alone" ha muerto. La noticia de la muerte de la actriz Catherine O’Hara impacta el mundo de Hollywood.

|

time-clock

La actriz Catherine O'Hara falleció y es recordada por sus papeles en Mi pobre angelito (Home Alone) y Beetlejuice. (Foto Prensa Libre: AFP)

La actriz Catherine O'Hara falleció y es recordada por sus papeles en Mi pobre angelito (Home Alone) y Beetlejuice. (Foto Prensa Libre: AFP)

El 30 de enero trascendió la muerte de la actriz Catherine O'Hara. Ella nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Ontario, Canadá y tenía 71 años.

Fue además escritora, conocida por A Mighty Wind (2003), El perro ganador (2000) y Frankenweenie (2012). Estuvo casada con Bo Welch desde el 25 de abril de 1992. Madre de dos niños, es recordada especialmente por el papel que desempeñó en Mi pobre angelito (Home Alone), el clásico navideño en el que Kevin McCallister, un niño de 8 años, es olvidado por sus padres en casa cuando viajan de vacaciones a París.

La película de 1990 recaudó más de 285 millones de dólares solo en Estados Unidos y ha sido una de las más taquilleras de todos los tiempos.

John Hughes, productor y guionista, tuvo la idea del guion mientras preparaba las vacaciones de su familia. En su lista escribió: “No olvidar a ninguno de mis hijos”. Hughes conoció a Macaulay Culkin durante el rodaje de Uncle Buck y le pareció el niño perfecto para el papel. O'Hara, como madre de Kevin, tuvo una actuación destacada en su viaje de regreso para reunirse con su hijo.

LECTURAS RELACIONADAS

shocked pretty young girl with reindeer headband holds tv remote and looks at camera sitting on armchair with her friend eating popcorn enjoying christmas time at home

Dónde ver “Mi pobre angelito”, “El Grinch” y otras películas clásicas de Navidad en streaming

chevron-right
Colombian singer Shakira performs durinh her "Las mujeres ya no lloran" world tour at Velez Sarsfield stadium in Buenos Aires on December 8, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Shakira rompe récord Guinness con “Las mujeres ya no lloran World Tour” y supera a Luis Miguel como la gira hispana más taquillera

chevron-right

O'Hara tiene una larga trayectoria en la actuación y también es recordada por sus roles en Beetlejuice y A Mighty Wind.

Su proyecto más reciente fue la serie The Studio, junto a Seth Rogen. Además, formó parte de la adaptación televisiva de The Last of Us, en su segunda temporada.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Catherine O’Hara Mi pobre angelito Obituario 2026 Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS