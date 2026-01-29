Sharon Stone revela su conexión con espíritus que inspiran su trabajo como pintora

Conocida dentro de la industria del entretenimiento, la actriz y productora estadounidense Sharon Stone ha incursionado en el mundo de la pintura, donde asegura que una conexión con espíritus que visitan el plano terrenal ha sido musa de sus creaciones.

La actriz, que se consolidó como una estrella en la década de 1990 por producciones como Rápida y mortal y que ha continuado su carrera con títulos como Nadie 2 o Euphoria, ha revelado que nuevamente explora su faceta de pintora, pasatiempo que inició durante la pandemia.

Fue en una entrevista con Extra que la actriz compartió cómo su proceso de inspiración surge de la conexión que siente con espíritus, lo que le ayuda a crear retratos.

Desde su perspectiva, esta conexión llegó luego de la muerte de varios familiares, algunos de ellos de forma repentina. Ese proceso le ha abierto una conexión inusual, donde asegura escuchar una conciencia superior. “Cuando estos retratos empezaron a aparecer, realmente me conmovieron”, dijo a Extra.

El duelo le permitió conectar con estos espíritus, quienes, poco a poco, le han dejado ver sus almas y conocer sus historias. Stone destaca que cada cuadro representa a un alma que se le presentó desde otro plano espiritual.

Para la actriz, sus retratos provienen de dichas inspiraciones, de quienes le han permitido entrar en su conciencia y le han revelado parte de su esencia.

Una de sus obras más apreciadas se titula Él, y, según relató al medio Extra, surgió de un espíritu con el que le costó establecer conexión, ya que no mostraba apertura, pero que con el tiempo comenzó a revelarle su vivencia.

“Finalmente, cuando empezó a hablarme, fue muy traumático, y empezó a contarme que se ahogó en un barco, encadenado al casco”, dijo Stone, al señalar que fue un proceso en el que tuvo que experimentar el trauma para poder retratarlo.

Según relató, mientras pintaba, sintió el trauma de estar encadenado y ahogarse, como lo vivió ese espíritu, un proceso que calificó como desgarrador. En entrevista con Forbes, profundizó en esa pintura y explicó que se trataba de una persona esclavizada que murió en el mar de China oriental.

Medios como Infobae destacan que la actriz llevará estas experiencias a una colección titulada Rogues Gallery, que ella misma define como “poderosos y perturbadores retratos de espíritus de personas de diferentes épocas”.