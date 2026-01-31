Cuál era la condición médica de Catherine O’hara, actriz de “Mi pobre Angelito”

El mundo del cine está de luto desde el 30 de enero, cuando la agencia de representación de Catherine O’Hara anunció, por medio de un comunicado, que la actriz había fallecido.

O’Hara, reconocida por interpretar a la madre de Kevin McCallister en la cinta Mi pobre angelito, entre otros papeles exitosos, murió a los 71 años. Aunque no se han confirmado con certeza las causas de su fallecimiento, la actriz tenía una condición médica diagnosticada años atrás.

Se trata de una afección poco común, conocida como dextrocardia con situs inversus, según reveló ella misma en el pasado.

La actriz canadiense compartió públicamente su diagnóstico durante una edición de Virtual Happy Hour, en 2020, según reportó Infobae.

De acuerdo con Cleveland Clinic, la dextrocardia es un defecto cardíaco congénito en el cual el corazón se encuentra en el lado derecho del pecho, en lugar del izquierdo.

O’Hara descubrió que tenía esta condición ya en la adultez, durante un chequeo médico de rutina, mientras su hijo menor asistía al jardín infantil. "¡Eres la primera persona que conozco (con *situs inversus)!", le dijo el médico al revelarle el hallazgo, según recordó la actriz.

En su caso, se trataba de dextrocardia con situs inversus, lo que significa que no solo su corazón estaba del lado derecho, sino que todos sus órganos internos se encontraban en posición invertida respecto de la anatomía habitual.

Una condición que no representa peligro

Según datos citados por People, el situs inversus afecta aproximadamente a una de cada 10 mil personas. La Cleveland Clinic aclara que esta alteración anatómica “no causa síntomas ni es peligrosa” por sí sola.

La Universidad de Navarra indica que, aunque muchos pacientes con dextrocardia llevan una vida normal, pueden surgir complicaciones, especialmente si hay defectos cardíacos asociados, aunque esto no es común.

Los seres queridos de O’Hara no han especificado qué tipo de emergencia médica causó su fallecimiento. Según reportes de TMZ, la actriz fue trasladada de emergencia desde su residencia en Brentwood, Los Ángeles, a las 4.48 horas del viernes, tras experimentar dificultad para respirar.

Sin embargo, no existe evidencia de que el situs inversus haya contribuido a su deceso, pues esta condición no suele implicar riesgos para la vida.