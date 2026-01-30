Catherine O’Hara y el baile de Beetlejuice que el mundo del cine aún recuerda

La actriz canadiense-estadounidense Catherine O'Hara falleció el 30 de enero de 2026 y esto ha recordado su historia y trayectoria en el cine. Además de Mi pobre angelito (Home Alone), fue parte de la película Beetlejuice (interpretado por Michael Keaton), estrenada en 1988 y dirigida por Tim Burton, y que se se ha convertido en una obra de culto desde entonces.

La historia muestra a Adam (Alec Baldwin) y Barbara (Geena Davis), una pareja común que ha muerto. Ambos dedican su tiempo a decorar su casa y hacerla suya, pero, por desgracia, una familia adinerada se muda al lugar, y no precisamente de forma discreta. Adam y Barbara intentan asustarlos, pero terminan convirtiéndose en la principal atracción de los nuevos inquilinos. Para revertir la situación, piden ayuda a Beetlejuice, aunque este tiene intenciones más oscuras que simplemente colaborar.

El medio Fotogramas recoge una entrevista con Willem Dafoe, quien interpreta al detective Wolf Jackson en la película de 2024 de Burton. En ella, Dafoe confesó que, cuando se estrenó la primera entrega, él se encontraba en Nueva York y era un actor relativamente joven. “Recuerdo que la película me gustó mucho, pero hubo una cosa que realmente me impactó. En aquel momento yo estaba trabajando en una obra de teatro, y en ella también usábamos la música de Harry Belafonte (fallecido en 2023). Entonces, cuando vi la película y la escuché —porque era una opción bastante inusual— pensé: ‘O han visto la obra de teatro, o de alguna forma estamos en sincronía!’”.

Aquella canción, titulada Banana Boat Song (Day-O), acompaña una a los personajes bailando y haciendo un playback durante la cena, poseídos por una fuerza misteriosa.

La decisión de usar las canciones de Belafonte en la película surgió durante el rodaje de la escena de la cena, cuando Catherine O’Hara —quien interpreta a Delia— propuso incluir una de ellas.

O’Hara también participó en la nueva película de Burton, programada para estrenarse en el 2024. Esta secuela cuenta con un elenco conformado por Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe y Justin Theroux.

La historia se sitúa 30 años después de la película original y presenta una nueva etapa en la vida de Lydia Deetz (Winona Ryder), quien ahora es madre de una joven llamada Astrid (Jenna Ortega).

La primera película inspiró una serie televisiva

La propuesta animada fue estrenada en 1989, un año después del lanzamiento de la película. La serie se transmitió hasta 1991 y concluyó con una cuarta temporada. En total, se emitieron 83 episodios de 30 minutos cada uno.

A diferencia del filme original, la serie presentó un cambio importante: Beetlejuice era amigo de Lydia Deetz. En la película, en cambio, el personaje mostraba interés romántico por ella.

Beetlejuice también llegó a Broadway

Un dato interesante es que la adaptación musical de Beetlejuice, estrenada en Broadway en el 2019, fue escrita y compuesta por Eddie Perfect. La obra se ganó rápidamente un lugar en el corazón de los fanáticos.

La propuesta recibió varias nominaciones a los premios Tony, incluyendo Mejor Diseño de Escenografía y Mejor Diseño de Iluminación. Destacó por su puesta en escena vibrante y su energía irreverente, fiel al espíritu de la película original.