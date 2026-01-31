Catherine O’hara y su evolución como artista a través del tiempo

A través de las películas vemos la evolución de Catherine O'hara, famosa por su papel como la mamá de Mi pobre angelito y Beetlejuice y que tuvo una carrera de cinco décadas en la televisión y el cine.

La actriz Catherine O'hara en una imagen de 2024 en un festival de Venecia, Italia. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Catherine O'hara tuvo una larga trayectoria como actriz. Además de sus reconocidos papeles en el cine, en Beetlejuice y Mi pobre angelito participó en muchas otras películas y series desde 1975.

A través de sus actuaciones en varias de las películas vamos viendo su evolución.

O'hara participó en un sinnúmero de producciones, algunas de las más conocidas son: After Hours, Dick Tracy, Betsy´s Wedding, Little Vegas y La familia Addams.

En El difícil arte de amar, una película de 1986 protagonizada por Jack Nicholson y Meryl Streep, ella tiene un papel secundario, como Betty. En aquel entonces tenía 32 años.

Catherine O'hara es muy recordada por su papel en Beetlejuice.

Una de las producciones más recientes donde apareció la actriz fue Argylle: Agente secreto donde personificó a Margaret Vogler.

Y la última producción en la que participó fue en la serie The Last of Us, en el episodio Future Days, donde aparece como Gail.

