Qué es la Dextrocardia, la enfermedad que padecía Catherine O’Hara, actriz de “Mi pobre angelito”

Catherine O'Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión "Schitt's Creek" y de la película Mi pobre angelito o Home Alone, falleció a los 71 años, informó su equipo de represena actriz canadiense,, reconocida por sus papeles en cine y televisión, falleció el viernes 30 de enero. La noticia fue confirmada telefónicamente a AFP por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar mayores detalles.

Según el portal Page Six, la actriz fue trasladada de emergencia en la madrugada al hospital desde su residencia en Brentwood, un exclusivo vecindario de Los Ángeles, tras una llamada de auxilio. Los paramédicos la encontraron en estado grave y la llevaron a un centro médico, donde murió, según el mismo medio.

Aunque no se sabe con certeza las causas de muerte, en 2021 concedió una entrevista en la que compartió públicamente que padecía Dextrocardia, también conocida como Situs Inversus.

“¡Soy un bicho raro, sí! (el médico) Nos llamó a su oficina y nos dijo: ‘¡Eres la primera que conozco!’ (...) ‘Bueno, ni siquiera sé bien el nombre de esa cosa, porque no quiero saberlo’. Algo cardi-inversa y luego dexter cardia, creo, o algo de inversa. La gente va a pensar que soy muy ignorante por no saber esto, pero en realidad no quiero saberlo, antes no lo sabía y estaba bien", dijo entonces.

O’Hara construyó una extensa carrera con actuaciones destacadas en películas como Beetlejuice y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ The Studio.

Cleveland Clinic explica que la dextrocardia es un defecto cardíaco congénito poco común en el que el corazón se ubica en el lado derecho del pecho en lugar del izquierdo. Este cambio anatómico no causa síntomas ni es peligroso. Sin embargo, puede presentarse junto con otros defectos cardíacos o trastornos genéticos, como el situs inversus o el síndrome de heterotaxia, que requieren tratamiento.

La página de la Universidad de Navarra explica que aunque muchos pacientes con dextrocardia llevan una vida normal, pueden surgir complicaciones, especialmente si hay defectos cardíacos o situs inversus con anomalías. Las complicaciones más comunes incluyen:

Insuficiencia cardíaca: Por sobrecarga funcional del corazón.

Hipertensión pulmonar: Debido a defectos no tratados.

Infecciones respiratorias recurrentes: En el contexto del síndrome de Kartagener.

Carisma en la gran pantalla

Nacida en Toronto en 1954, O’Hara inició su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien mantuvo una prolífica colaboración, incluida la exitosa serie Schitt’s Creek.

Debutó en el cine en 1980 con Double Negative, precisamente junto a Levy. Luego de diversos papeles televisivos, se ganó al público con su interpretación de Delia Deetz —la frívola madrastra de Lydia (Winona Ryder)— en el Beetlejuice de Tim Burton.

Lea más: Catherine O’Hara y el baile de Beetlejuice que el mundo del cine aún recuerda

Dos años más tarde consolidó su popularidad al interpretar a la madre de Macaulay Culkin en la exitosa comedia Mi pobre angelito (1990), papel que retomó en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).

O’Hara también colaboró nuevamente con Burton al dar voz a Sally, protagonista de El extraño mundo de Jack. A estos éxitos siguieron papeles en series como El show de Larry David, Modern Family y la distópica The Last of Us.

Sin embargo, su consagración contemporánea llegó con su papel de Moira Rose en Schitt’s Creek, donde interpretó a una millonaria en bancarrota que debe adaptarse a una nueva vida. Su personaje, lleno de ironía y frases memorables, la convirtió en ícono cultural en redes sociales.

“Eternamente agradecido”

La actriz, nominada al Globo de Oro por The Studio, recibió muestras de afecto de colegas y admiradores.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más, quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero había tanto más que decir”, escribió Macaulay Culkin en Instagram, junto a dos fotos con O’Hara: una en el set de Mi pobre angelito y otra décadas después.

“Te amo, te veré después”, agregó.

El actor Pedro Pascal, quien actuó con ella en The Last of Us, publicó: “Fue genial estar a tu lado. Eternamente agradecido”.

Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney lamentó la pérdida de “una leyenda nacional”. “La echaremos mucho de menos”, escribió en redes.

Catherine O’Hara estaba casada con Bo Welch, diseñador de producción galardonado por películas como El joven manos de tijera, también de Tim Burton. Tuvieron dos hijos: Matthew y Luke.

Con información de AFP.