Muere el actor Richard Chamberlain, el “Rey de las miniseries, a los 90 años

A dos días de cumplir 91 años, el reconocido actor estadounidense Richard Chamberlain falleció este 29 de marzo en Waimanalo, Hawái, luego de que presentara complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral, según informó su agente.

Su carrera estuvo marcada por grandes logros al obtener tres Globos de Oro en su carrera dentro de las miniseries, donde fue considerado el “Rey de las miniseries”, luego de protagonizar producciones icónicas como la miniserie Shogun (1980) y The Thorn Birds (El pájaro espino, 1983).

Con un comunicado, la pareja del actor informó su fallecimiento este domingo y detalló: “Nuestro querido Richard está ahora con los ángeles (...) Es libre y se eleva hacia aquellos seres queridos que nos precedieron. Qué bendecidos fuimos por haber conocido a un alma tan increíble y cariñosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, elevándole hacia su próxima gran aventura”.

Trayectoria de Chamberlain

Recordado por su maravilloso papel del doctor James Kildare en la serie de televisión Dr. Kildare, donde saltó a la fama, Richard Chamberlain nació el 31 de marzo de 1934 en Los Ángeles, California. Encontró su amor por las artes escénicas en la Universidad de California en Los Ángeles, donde inició su gusto por el teatro.

Su carrera oficial inició en el teatro, donde participó en distintas obras que lo llevaron a actuar en algunos programas de televisión en papeles pequeños. Fue finalmente en 1961 cuando llegó su primer papel protagónico en la serie Dr. Kildare, que estuvo al aire por cinco años, lo que lo catapultó al cine, la televisión y el teatro.

Su legado resalta en una de las películas más vistas en el cine, donde compartió pantalla con Paul Newman y Steve McQueen en 1970.

Su papel más conocido se dio en 1980, cuando protagonizó la miniserie Shōgun, seguido por el éxito de The Thorn Birds (El pájaro espino, 1983) y luego por su papel como misionero en Los pilares de la Tierra, lo que lo llevó a ser considerado un actor más serio y cotizado en ese año.

Su éxito lo llevó al teatro con la obra Hamlet

Luego de su maravilloso éxito, el actor siguió participando en producciones de televisión, cine y teatro, donde dejó su marca al interpretar el papel principal en Hamlet para el Birmingham Repertory Theatre y triunfó en Broadway con My Fair Lady y The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas).

En su larga trayectoria, el actor también incursionó en la música, destacándose en el género de baladas románticas, lo que le valió una nominación al premio Grammy.