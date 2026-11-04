Muere María Alicia Delgado de “Cero en Conducta”:¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

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Muere María Alicia Delgado de “Cero en Conducta”:¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

La actriz mexicana que también estelarizó series como "Derbez en cuando" y "La rosa de Guadalupe" murió a los 77 años.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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La actriz y comediante mexicana María Ligia Delgado falleció a los 77 años. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla YouTube)

La televisión mexicana se encuentra de luto ante la pérdida de la comediante María Ligia Delgado, quien falleció a los 77 años. La comediante se hizo famosa en programas como Cero en conducta, Derbez en cuando y La rosa de Guadalupe, en los que aparecía con mucha frecuencia.

De acuerdo con los medios de comunicación mexicanos, la noticia de su deceso fue difundida por la periodista María Luisa Valdés Doria, conocida como Magüicha, quien también dio a conocer que la actriz enfrentaba un diagnóstico de cáncer desde hace algunos meses.

Televisa Espectáculos publicó su pésame a través de su página de Instagram.

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En una entrevista concedida a la revista TV Notas en 2025, la actriz comentó que, a pesar de su enfermedad y a su avanzada edad, no dejaba de trabajar porque tenía un hijo de 28 años con discapacidad auditiva al que debía sostener, porque debido a haber nacido excesivamente prematuro tenía secuelas graves.

Su carrera

María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey Nuevo León, México. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma de México y a los 26 años emprendió su carrera como actriz. Debutó en el programa El tesoro del saber y luego, formó parte del programa infantil Odisea Burbujas.

Con el tiempo se convirtió en protagonista en otros programas televisivos como Anabel, HXDRBZ, Derbez en cuando , La casa de la risa y Cero en conducta. También hizo papeles dramáticos en telenovelas como Serafín; Zacatillo, un lugar en tu corazón y De que te quiero, te quiero.

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Entre los premios que obtuvo se cuentan: en 2010, el Califa de Oro en la categoría de Mejor actuación del año, un reconocimiento a su interpretación de Alicia ‘Lichita’ López en la telenovela Zacatillo, un lugar en tu corazón.

Delgado prestó su voz para el personaje de La Abuelita en la trilogía de películas animadas Un gallo con muchos huevos, Un rescate de huevitos y Huevitos congelados.

Una de sus producciones más recientes fue la serie ¿Tú crees?, donde encarnó a Dora durante varias temporadas. En 2026, Delgado apareció en las telenovelas Monteverde y Sabor a ti, entre historias y secretos.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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