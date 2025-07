Muere Ozzy Osbourne a los 76 años, líder de Black Sabbath y leyenda del heavy metal

Ozzy Osbourne, considerado uno de los padres fundadores del heavy metal británico y miembro de la banda Black Sabbath, murió este 22 de julio del 2025 a raíz de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según medios internacionales.

El cantante de Black Sabbath falleció rodeado de amor, según un comunicado de su familia citado por medios extranjeros: "Es con una tristeza indescriptible que informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familiares, rodeado de amor. Pedimos que respeten la privacidad de la familia", se mencionó en dicha publicación.

De acuerdo con Variety, la muerte del artista fue confirmada por la BBC, que reportó que Osbourne había actuado apenas dos semanas atrás en un concierto en Inglaterra, anunciado como el último de Black Sabbath.

Dicho concierto se convirtió en un homenaje multitudinario a la emblemática banda de heavy metal.

¿Cuál era el padecimiento de Ozzy Osbourne?

Según Variety, el cantante anunció que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Tres años después, informó que se retiraría de las giras musicales a raíz de unas lesiones en la columna sufridas durante un accidente en el 2018.

“Con la conciencia tranquila, me he dado cuenta de que no estoy físicamente capacitado para las fechas de mi próxima gira por Europa y el Reino Unido, ya que sé que no podría afrontar los viajes necesarios. Créanme cuando les digo que la idea de decepcionar a mis fans me molesta, más de lo que jamás imaginarán”, afirmó el cantante, según dicha revista.

Asimismo, mencionó en una ocasión que jamás pensó cancelar giras en esas circunstancias: “Nunca me hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera”.

Trayectoria de Ozzy Osbourne

Como líder de Black Sabbath desde 1968, Osbourne estuvo a la vanguardia de la escena del heavy metal, una rama más profunda y oscura del rock duro, de la que se le considera pionero.

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston, en Birmingham, dejó la escuela a los 15 años y realizó trabajos esporádicos, antes de juntarse con su amigo del colegio, Geezer Butler, en varias bandas. El cantante, que vivió en Estados Unidos, se hizo muy popular además como protagonista de un show de telerrealidad con su familia, The Osbournes, en el que documentaron su vida doméstica de 2002 a 2005.

Ozzy Osbourne será recordado como una de las figuras musicales más emblemáticas de Inglaterra y el mundo de las últimas décadas.

*Con información de EFE