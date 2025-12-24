Muere Tony Ocasio, una de las voces principales del grupo Los Chicos y amigo de Chayanne

Héctor Antonio "Tony" Ocasio Cedeño, conocido por ser uno de los integrantes de la agrupación puertorriqueña Los Chicos, falleció a los 58 años, según confirmaron seguidoras en redes sociales y un mensaje publicado en Facebook por un familiar.

“En horas de la noche de ayer (23 de diciembre) perdí a uno de mis hermanos mayores, Tony Ocasio. Le doy gracias a Dios que nos dio la oportunidad de conocernos y compartir”, publicó Iridia Osorio.

Agregó que la partida de Tony, como fue conocido en el mundo artístico, deja de luto a la familia Ocasio Cedeño. “Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos”, dice el mensaje.

El cantante fue parte de una de las "boy bands" más populares de la música latina en la década de 1980, con la que recorrieron varios países, entre ellos Guatemala, interpretando canciones como Mamma Mía, Será porque te amo y Frente al mar. Sin embargo, fue Ave María la que mostró el talento del puertorriqueño.

Tony formó parte del cuarteto de adolescentes que conquistaba al público juvenil con su voz y coreografías, en el que también figuraban Rey Díaz, Migue Santa y Chayanne, quien, tras separarse del grupo, siguió su carrera musical como solista.

Luego de la salida de Chayanne, a Los Chicos se sumó Eddie; sin embargo, la popularidad del grupo menguó, por lo que se disolvió en 1983 debido a problemas administrativos.

Los integrantes tomaron otros caminos fuera de la música: Tony y Migue formaron parte del Ejército de EE. UU., y Rey se dedicó a la venta de vehículos.

La boy band latina Los Chicos se hizo popular en la década de 1980. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A finales de la década de 1990 se reencontraron con sus seguidores y presentaron un disco de 12 temas musicales, entre ellos Luna de Xelajú. También publicaron un libro.

Canciones en las que participó

https://www.youtube.com/watch?v=DM5qqSSktJg&list=RDDM5qqSSktJg&start_radio=1