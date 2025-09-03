Museo del Ferrocarril: domingo de paseo al pasado

En septiembre recordaremos lo mejor de la Guatemala de antaño, esta es la promesa del Museo del Ferrocarril para su próxima actividad que será el domingo 7 de septiembre.

Recorridos en el tren histórico, hacia la Estación Ermita ( 1 hora ida y vuelta). Además, podrá disfrutar de diferentes amenidades que le transportarán a la época de los lindos recuerdos.

Se tendrá un concierto de marimba interpretado por alumnos del Colegio San Pablo y una presentación artística con personajes del pasado. Participe en el concurso al mejor atuendo clásico.

Fecha

Domingo 7 de septiembre

Hora

10 horas

11.30 horas

Lugar

Museo del Ferrocarril, 9a. avenida 18-03, zona 1

Precios y localidades :

Q100 (incluye entrada al museo)

Venta de entradas:

Reserve entradas al WhatsApp, 3994-1310

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .

Otros eventos en Guatemala

Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt