Escenario
Museo del Ferrocarril: domingo de paseo al pasado
El domingo 7 de septiembre se tendrá una actividad especial para toda la familia en el Museo del Ferrocarril.
Cientos de viajes e historias guardan los vagones restaurados expuestos en el Museo del Ferrocarril en zona 1 de la ciudad . (Fotografía Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En septiembre recordaremos lo mejor de la Guatemala de antaño, esta es la promesa del Museo del Ferrocarril para su próxima actividad que será el domingo 7 de septiembre.
Recorridos en el tren histórico, hacia la Estación Ermita ( 1 hora ida y vuelta). Además, podrá disfrutar de diferentes amenidades que le transportarán a la época de los lindos recuerdos.
Se tendrá un concierto de marimba interpretado por alumnos del Colegio San Pablo y una presentación artística con personajes del pasado. Participe en el concurso al mejor atuendo clásico.
Fecha
Domingo 7 de septiembre
Hora
10 horas
11.30 horas
Lugar
Museo del Ferrocarril, 9a. avenida 18-03, zona 1
Precios y localidades :
Q100 (incluye entrada al museo)
Venta de entradas:
Reserve entradas al WhatsApp, 3994-1310
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .
Otros eventos en Guatemala
Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.
*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt