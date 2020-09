Museo del Grammy lanza su propio servicio de streaming

Entrevistas y vídeos de Billie Eilish estarán disponibles en el Museo del Grammy. (Foto Prensa Libre: Facebook @billieeilish).

El museo del Grammy lanzará COLLECTION: live, su propio servicio de streaming, en donde se podrán disfrutar actuaciones y entrevistas de varios músicos, así como material de archivo del museo.

Aproximadamente 40 programas estarán disponibles para el lanzamiento el próximo 17 de septiembre, entre ellas entrevistas y actuaciones de artistas como Billi Eilish y su hermano y productor FINNEAS, Barbra Streisand, Selena Gomez, Herb Alpert y Jerry Moss, Alessia Cara, Burt Bacharach, Panic! at the Disco, the Avett Brothers, Ben Platt, Run the Jewels y Quentin Tarantino. Algunos materiales serán nuevos y otros ya conocidos. La suscripción mensual tendrá un valor de $2.99 o $29.99 anuales.

Desde el 24 de septiembre se incluirá al catalogo material de BTS, Tame Impala, Rufus Wainwright y The War and Treaty, entre otros. “Es un honor ser parte de esta nueva serie y apoyar al Museo del Grammy, un lugar que tuvo tanto impacto en nosotros mientras crecíamos”, dijo Eilish, quien grabó una nueva entrevista para el lanzamiento de COLLECTION:live, en un comunicado para The Associated Press el pasado 10 de septiembre.

El Museo del Grammy es una organización sin fines de lucro a través de la Academia de la Grabación, que anualmente produce los premios Grammy. Antes de la pandemia del covid-19, el museo grabó sus programas públicos en su Teatro Clive Davis en Los Angeles, pero desde marzo lo hace de manera digital.

“COLLECTION:live representa otra fase del continuo éxito del Museo del Grammy entregando música y contenido relacionado al museo de una nueva manera accesible para nuestros miembros, estudiantes y amantes de la música”, dijo Michael Sticka, presidente del museo, en un comunicado.