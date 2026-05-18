Música coral en Guatemala: Capella Cantorum anuncia conciertos especiales de “Lux Aeterna”

El coro Capella Cantorum, agrupación con 27 años de trayectoria, presentará la obra Lux Aeterna, de Morten Lauridsen, bajo la dirección del maestro Carlos Salazar. Esta serie de conciertos marcará el estreno en Guatemala de esta importante obra del repertorio coral contemporáneo.

Los conciertos están programados en tres espacios diferentes. El primero será en el Museo Miraflores, donde se ofrecerá un recorrido por el museo y luego se llevará a cabo el concierto.

La agrupación también se presentará en el Palacio Nacional de la Cultura y en la iglesia San Pedro Nolasco, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Classic FM describe Lux Aeterna, de Morten Lauridsen, como un réquiem tranquilo y lleno de luz. Tras su estreno, un crítico de The Times la calificó como “un clásico de la nueva composición coral estadounidense” y afirmó que “las estructuras del viejo mundo y el espíritu del nuevo se entrelazan en una partitura ingeniosamente escrita, a la vez sensual y austera”.

Museo Miraflores

Martes 26 de mayo – 19 horas

7a calle 21-55, zona 11, Ciudad de Guatemala

En esta presentación, el Museo Miraflores ofrecerá un recorrido guiado de 18 a 19 horas, seguido del concierto. El costo de ingreso será de Q35 por persona.

Palacio Nacional de la Cultura

Miércoles 27 de mayo – 19 horas

6a calle, zona 1, Ciudad de Guatemala

Entrada gratuita

Iglesia San Pedro Nolasco

Domingo 31 de mayo – 19 horas

9a calle “A” 9-29, sector A-10, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco

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