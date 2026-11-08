Música, humor y espíritu navideño: así vivieron los suscriptores de Prensa Libre “Los fantasmas de Scrooge”

La temporada navideña comenzó con una experiencia especial para los suscriptores de Prensa Libre, quienes disfrutaron el miércoles 28 de octubre de una función exclusiva de Los fantasmas de Scrooge, presentada por la productora artística Quinta Columna en el Teatro Dick Smith de Culturales IGA.

La actividad despertó gran interés entre los suscriptores: 600 participaron en la dinámica para obtener entradas y cerca de 300 asistieron a una función llena de música, humor y emoción.

La puesta en escena, inspirada en el clásico Un cuento de Navidad, narra la historia del señor Scrooge, un hombre que, tras recibir la visita de tres espíritus, descubre el verdadero valor de la generosidad, la solidaridad y el espíritu navideño.

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¿Quiere disfrutar de Los fantasmas de Scrooge?

La obra continuará con funciones los domingos 8, 15, 22 y 29 de noviembre, y el 6 de diciembre del 2026, a las 16 horas, en el Teatro Dick Smith de Culturales IGA.

🎭 ¡No se pierda esta historia llena de magia y espíritu navideño!

Adquiera sus entradas en Fanaticks.

Trescientos suscriptores disfrutaron de la obra Los fantasmas de Scrooge en el Teatro Dick Smith del IGA. (Foto Prensa Libre: cortesía)

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