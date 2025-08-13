Muybridge en Guatemala: fotos de 1875 vuelven a la luz en exposición histórica

Eadweard Muybridge (1830-1904) había trabajado como vendedor de libros, y llegó a costas centroamericanas según encargo de la compañía Pacific Mail Steamship Company, para promover el turismo e inversión en el Istmo. Su travesía quedó plasmada en su famoso álbum The Pacific coast of Central America and Mexico (San Francisco, 1876), cuyas fotografías ilustran vívidamente el panorama de cómo transcurría la vida en la Guatemala de 1875.

En esta exposición se recuerda su paso por Guatemala cuando visitó ciudades como La Antigua Guatemala, Panajachel y Suchitepéquez, así como el proceso del café y que hoy son escenas que hoy reviven en esta muestra fotográfica.

Esta exposición no solo presenta una selección de sus imágenes tomadas en nuestro país, sino que también ofrece una breve biografía del innovador que transformó para siempre la historia de la fotografía, el video y el cine moderno.

Fecha

17 de julio al 28 de septiembre

Hora

9 a 18 horas

Lugar

Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala

Precios y localidades :

Entrada libre y gratuita

