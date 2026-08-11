Nancy Cartwright, voz de Bart Simpson, habla del posible final de Los Simpson y de cuánto tiempo seguiría en la serie

Los Simpson, una de las series animadas más aclamadas por el público, ha impulsado la carrera de actrices de voz como Nancy Cartwright, conocida por interpretar a Bart Simpson desde 1987. La actriz compartió su opinión sobre el posible final de la serie y su disposición a continuar en la producción.

En el pódcast Inside of You, dirigido por Michael Rosenbaum, Cartwright compartió su opinión sobre cuándo podría llegar el final de la serie animada, que actualmente suma más de 800 episodios.

Desde su perspectiva y conocimiento de la producción, Cartwright considera que la serie podría concluir en su temporada 40. Los Simpson ha llegado a diversas generaciones durante cuatro décadas y el pasado febrero estrenó su temporada 37.

Esta declaración coincide con la renovación anunciada por Fox en el 2025, que establece la continuidad de la serie hasta la temporada 40, prevista para el 2028.

Pese a que existe un acuerdo hasta esa temporada, podrían producirse nuevas entregas si las partes alcanzan otro acuerdo. Según Cartwright, la serie podría llegar a su final en la temporada 40.

Infobae destaca que la temporada 38 de Los Simpson podría estrenarse en todo el mundo en septiembre del 2026, mientras continúa la expectativa por el futuro de la serie.

Otro de los proyectos de la franquicia es la segunda película de Los Simpson, cuyo estreno está previsto para el 23 de julio del 2027.

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En cuanto a su participación, Cartwright destacó que está dispuesta a continuar trabajando en la serie si los directivos deciden mantener la producción.

Por su parte, el productor ejecutivo Matt Selman aseguró anteriormente a Page Six que “nunca contempló el poder ponerle un fin a la producción de Los Simpson”.