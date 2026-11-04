Naruto dará el salto del manga al live-action: quién dirigirá la película, qué se sabe del elenco y cuándo inicia el rodaje

El popular manga de ninjas que conquistó al mundo entre 1999 y el 2014, y que sigue la historia de Naruto Uzumaki, un niño subestimado que busca convertirse en el Hokage de Konoha, llegará al cine con una película de acción real.

La historia, que también se convirtió en un éxito televisivo con 720 episodios entre Naruto y Naruto Shippuden, tendrá una adaptación cinematográfica aprobada por Lionsgate, que será coproducida y distribuida junto con Sony Pictures, según anunció The Hollywood Reporter.

La obra de Masashi Kishimoto tiene una adaptación cinematográfica en desarrollo desde el 2024, pero recientemente Sony se sumó al proyecto.

La película será dirigida y escrita por Destin Daniel Cretton, reconocido por trabajos como Spider-Man: Brand New Day, que recaudó US$2,500 millones.

La película llevará a los seguidores de Naruto de regreso a la Aldea Oculta de la Hoja. Está previsto que el rodaje comience en la primavera del 2027.

El presidente de Lionsgate Motion Picture, Adam Fogelson, señaló que la experiencia en manga y anime, así como la capacidad de distribución, son elementos que hacen de Sony Pictures una compañía adecuada para desarrollar la historia de Naruto.

En cuanto al reparto, se sabe que está en marcha el proceso de selección de actores. Charles Melto figura entre los posibles candidatos para interpretar a Kakashi Hatake, conocido por ser el guía del Equipo 7, integrado por Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Naruto Uzumaki.

La historia de Masashi Kishimoto llevará al público a conocer a Naruto Uzumaki, un huérfano de Konoha que busca convertirse en Hokage para demostrar su valor a los aldeanos.

En el camino, el entusiasta ninja descubre que en su interior habita el espíritu del zorro de nueve colas, que busca liberarse y destruir la aldea.

Además, durante su entrenamiento se enfrenta a rivales como Sasuke Uchiha, Neji Hyūga y Gaara del Desierto, así como a enemigos que buscan atacar su aldea.