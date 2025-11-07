Escenario
Navidad 2025: Cuándo será el desfile nocturno con más de 30 bandas de marcha en el Paseo La Sexta
La celebración navideña llegará al Paseo de la Sexta con un espectáculo de bandas que interpretarán piezas festivas y música de la temporada durante su recorrido.
Las propuestas alegres y festivas serán parte del desfile de bandas que estarán por la época navideña en el Paseo La Sexta. (Foto Prensa Libre: (OIB)
La ciudad capital será escenario de la 10a. edición de una actividad especial para conmemorar las fiestas de fin de año, organizada por la Organización Internacional de Bandas (OIB), con música navideña y presentaciones de bandas de marcha.
Samuel Osoy, director del proyecto, explicó que el recorrido comenzará en el parque Morazán, avanzará sobre la 6.ª avenida y concluirá en la plaza de la Loba, frente a la Municipalidad de Guatemala, con un festival de bandas y fuegos pirotécnicos.
Participarán 25 bandas guatemaltecas, así como cinco agrupaciones internacionales invitadas de El Salvador, Honduras y Costa Rica. La cita es para el sábado 13 de diciembre, a las 18 horas.
Fecha
Sábado 13 de diciembre
Hora
18 horas
Lugar
Parque Morazán hacia el Paseo La Sexta
Precios y localidades :
Actividad gratuita
