Navidad 2025: Cuándo será el desfile nocturno con más de 30 bandas de marcha en el Paseo La Sexta

La ciudad capital será escenario de la 10a. edición de una actividad especial para conmemorar las fiestas de fin de año, organizada por la Organización Internacional de Bandas (OIB), con música navideña y presentaciones de bandas de marcha.

Samuel Osoy, director del proyecto, explicó que el recorrido comenzará en el parque Morazán, avanzará sobre la 6.ª avenida y concluirá en la plaza de la Loba, frente a la Municipalidad de Guatemala, con un festival de bandas y fuegos pirotécnicos.

Participarán 25 bandas guatemaltecas, así como cinco agrupaciones internacionales invitadas de El Salvador, Honduras y Costa Rica. La cita es para el sábado 13 de diciembre, a las 18 horas.

Fecha

Sábado 13 de diciembre

Hora

18 horas

Lugar

Parque Morazán hacia el Paseo La Sexta

Precios y localidades :

Actividad gratuita

