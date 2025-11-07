Navidad 2025: Cuándo será el desfile nocturno con más de 30 bandas de marcha en el Paseo La Sexta

Escenario

Navidad 2025: Cuándo será el desfile nocturno con más de 30 bandas de marcha en el Paseo La Sexta

La celebración navideña llegará al Paseo de la Sexta con un espectáculo de bandas que interpretarán piezas festivas y música de la temporada durante su recorrido.

|

time-clock

Las propuestas alegres y festivas serán parte del desfile de bandas que estarán por la época navideña en el Paseo La Sexta. (Foto Prensa Libre: (OIB)

Las propuestas alegres y festivas serán parte del desfile de bandas que estarán por la época navideña en el Paseo La Sexta. (Foto Prensa Libre: (OIB)

La ciudad capital será escenario de la 10a. edición de una actividad especial para conmemorar las fiestas de fin de año, organizada por la Organización Internacional de Bandas (OIB), con música navideña y presentaciones de bandas de marcha.

Samuel Osoy, director del proyecto, explicó que el recorrido comenzará en el parque Morazán, avanzará sobre la 6.ª avenida y concluirá en la plaza de la Loba, frente a la Municipalidad de Guatemala, con un festival de bandas y fuegos pirotécnicos.

Participarán 25 bandas guatemaltecas, así como cinco agrupaciones internacionales invitadas de El Salvador, Honduras y Costa Rica. La cita es para el sábado 13 de diciembre, a las 18 horas.

Fecha

Sábado 13 de diciembre

Hora

18 horas

Lugar

Parque Morazán hacia el Paseo La Sexta

Precios y localidades :

Actividad gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .

Otros eventos en Guatemala

Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Desfile Desfile bandas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS