Netflix compró un estudio de cine y televisión con casi cien años de historia, ubicado en el barrio Studio City, en el norte de Los Ángeles, California.

El martes 24 de noviembre del 2026, la plataforma de streaming (transmisión en continuo) anunció la adquisición de los estudios Radfort Center, un complejo que se convertirá en su nuevo laboratorio de producciones.

"Nos enorgullece anunciar que Netflix está adquiriendo Radford para aprovechar esa trayectoria y fortalecer nuestra inversión en Los Ángeles y California", informó la empresa estadounidense en un comunicado.

Según una fuente citada por Los Angeles Times, Netflix pagó 380 millones de dólares por el estudio, con cuya adquisición amplía su presencia en Hollywood, referente histórico de la industria del entretenimiento.

"Esta ciudad es nuestro hogar. Nos entusiasma seguir invirtiendo aquí y encontrar nuevas maneras de entretener al mundo, al tiempo que apoyamos a los escritores, constructores, electricistas, conductores, diseñadores y talentos que hacen de Los Ángeles, California, y de la industria del entretenimiento algo tan especial", concluyó el escrito.

Los estudios Radford Center tienen una larga historia. Desde su inauguración en 1928 por el actor, director y productor de cine mudo Mack Sennett, han sido el hogar de clásicos estadounidenses.

Allí se produjeron famosas series de televisión como Gunsmoke, Gilligan's Island, Seinfeld o That '70s Show, que incluso han trascendido generaciones.

Medios internacionales destacan que Netflix adquirió los estudios como parte de una estrategia para ampliar su presencia en Hollywood, consolidar espacios propios de rodaje y reducir costos de producción a largo plazo.

Con información de EFE