Netflix muestra el auge y caída de Russell Brand y cómo contó con la complicidad de la industria

El caso del actor Russel Brand vuelve a poner en evidencia cómo muchos famosos asumen comportamientos delictivos ante los ojos de colegas y colaboradores y no son denunciados hasta que alguien se atreve a alzar la voz. Esa es la historia que cuenta el nuevo documental de Netflix. Netflix que se estrena el viernes13 de noviembre, acerca del comediante británico.

La cinta documental recorre su trayectoria, desde los inicios de su carrera en la comedia hasta el juicio en el que fue condenado recientemente a 10 años de prisión por varios delitos sexuales, según avanza The Hollywood Reporter como lo reporta la agencia de noticias EFE.

Russell Brand: Open Secret es dirigido por Olivia Isaacs y muestra testimonios y material de archivo, que ayudan a configurar una panorámica de la vida de Brand. También evidencia los frutos de la investigación realizada por los diarios The Times y The Sunday Times, cuyos hallazgos contribuyeron a la condena.

Sabían y callaban

En la cinta se muestra como muchos miembros de la industria televisiva conocían del comportamiento del actor, pero no denunciaron, lo que le permitió eludir la Justicia durante años.

El lunes 9 de noviembre, Brand fue condenado a diez años y seis meses de prisión por su agresión a cuatro mujeres, y se prevé que cumpla cerca de siete años de dicha condena antes de obtener la libertad condicional.

El juez destacó que el actor actuó con una "arrogancia pasmosa" y que su entorno, a menudo, "consentía" su comportamiento, según reporta EFE.

Hacia el final de su declaración, el juez dijo: "Independientemente de lo que vistan las mujeres, de adónde vayan o incluso de lo que beban, conservan el derecho a decir 'no' y a exigir justicia ante los tribunales penales cuando depredadores sexuales como usted, Russell Brand, actúan sin su consentimiento', señaló el juez en la lectura de la sentencia.