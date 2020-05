Netflix se pronuncia ante la muerte de George Floyd

En los últimos días en Estados Unidos varias protestas se han llevado a cabo como símbolo del rechazo que causó la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Este sábado, Netflix se sumó a los pronunciamientos y aseguró que “quedarse callado es ser cómplice”.

En su cuenta oficial de Twitter, el servicio de streaming apoyó la causa “Black Lives Matter”, reafirmando que “quedarse callado es ser cómplice” de los abusos que sufre la comunidad afro-descendiente, como fue el caso de George Floyd que falleció luego de que un policía blanco presionó su rodilla sobre su cuello mientras lo detenía en Minnesota.

“Guardar silencio es ser cómplice. Las vidas negras importan. Tenemos una plataforma, y tenemos el deber de nuestros miembros, empleados, creadores y talentos negros de hablar”, se lee en el tuit que publicó Netflix la tarde del sábado 30 de mayo.

We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up.

To be silent is to be complicit. Black lives matter.

Varios de los seguidores de Netflix agradecieron el pronunciamiento, indicando que nadie debería guardar silencio en estos momentos porque la vida de todas las personas son importantes. Otros, señalaron que como apoyo deberían reformar el papel de la comunidad afro-descendiente en sus proyectos audiovisuales.

Put dark skinned girls and women on your shows. Pay your Black creators. Hire more Black creatives. Make commitments in addition to this tweet. It’s imperative.

— Anti-Blackness Is Not A Personality Trait (@biguyreviews) May 30, 2020