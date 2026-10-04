¿Nicola Coughlan deja “Bridgerton”? La actriz revela la breve participación que tendrá en la nueva temporada

Luego de protagonizar la tercera temporada de Bridgerton junto a Luke Newton, la actriz irlandesa Nicola Coughlan compartió que su presencia en la nueva entrega se redujo hasta quedar en un cameo.

“Sigo filmando en Bridgerton en un rol de cameo esta vez, pero ha sido una alegría volver y ver a todos”, dijo en declaraciones a PureWow.

La artista, quien interpreta a Penelope Featherington en la serie de Netflix, compartió que sus nuevos compromisos profesionales no le permitirán estar de lleno en la producción.

En junio del 2026 se anunció su participación en la sexta temporada de Only Murders in the Building, que llegará a Disney+.

Coughlan será parte del elenco de la producción junto a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, en una historia que se desarrolla en Londres y en la que se investiga la muerte del personaje interpretado por Tina Fey.

“Es lo mejor de ambos mundos, porque actualmente estoy filmando en Only Murders, pero igual puedo volver de vez en cuando a Bridgerton y ver a todos, y es como volver a casa”, declaró en agosto pasado al medio E! News.

Agregó: “Siempre voy a volver a Bridgerton si me quieren. Si puedo ser decorado, estaré ahí. Sin problema”.

Mientras tanto, Bridgerton, que sigue a los miembros de una acaudalada familia londinense del siglo XIX, confirmó que la quinta temporada, que llegará en el 2027, se enfocará en Francesca (Hannah Dodd) y Michaela (Masali Baduza), con Eloise (Claudia Jessie) y Phillip Crane (Chris Fulton).

Nicola Coughlan no es la única que sale de Bridgerton. Regé-Jean Page fue el primero en retirarse tras una sola entrega y Phoebe Dynevor confirmó posteriormente su propia salida.

Sin embargo, la guionista y productora de la serie, Jess Borwnell, anunció un posible retorno de personajes que en algún momento fueron protagonistas de una temporada.

“Nos encantaría potencialmente tenerlos de vuelta en algún momento, pero queremos asegurarnos de traerlos cuando tengamos algo realmente sustancioso para ellos”, dijo a Variety. Aunque aseguró que no hay nada concreto, la idea está planteada.