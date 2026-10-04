Ricardo Arjona recuerda sus colaboraciones mientras “Amor Factura” supera los 4 millones de vistas en YouTube

Mientras Amor Factura, la más reciente colaboración de Ricardo Arjona con Grupo Firme, supera los cuatro millones de vistas en YouTube, el cantautor guatemalteco recuerda sus experiencias al unir su voz con la de otros artistas.

“La gente piensa que las colaboraciones de mi lado obedecen a un asunto planificado, establecido y con objetivos claros, ¿no? (ríe) No es así, ¡no debe ser así!”, dice en un video publicado este domingo 4 de octubre en su cuenta de Instagram.

A lo largo del audiovisual, Arjona habla de la conexión que se necesita para hacer “clic” en las colaboraciones musicales, como ocurrió anteriormente con Paquita la del Barrio en Ni tú ni yo (2008) y con Gaby Moreno en Fuiste tú (2012).

“Yo creo que las colaboraciones deben ser como los amigos, ¿no?, son relaciones para siempre. Gaby, por ejemplo, es mi hermanita. Paquita, la del barrio, terminó siendo una amiga entrañable. Las colaboraciones deben de darse con alguien que sea afín contigo”, recordó.

El artista se refirió también a Amor Factura, su más reciente colaboración con la banda mexicana Grupo Firme, lanzada el 1 de octubre del 2026 y que, en solo tres días, ya superó los cuatro millones de vistas en YouTube.

“Yo tenía muchos años de no encontrarme con gente que fuera tan parecida a mí, en esencia, como los muchachos del Grupo Firme. Tenía ratos de no compartir con gente de la industria que me hiciera sentir tan cómodo”, aseguró Arjona.

El artista guatemalteco aseguró que esa conexión con la banda mexicana se debe a que, al igual que él, los músicos de Grupo Firme “se quedaron en el barrio”.

“Hoy van en avión privado, pero se quedaron en el barrio, y es un poquito lo que me pasa a mí: yo no logré salirme del barrio, por más que me hicieron creer que eso era lo que había que hacer. Yo sigo viviendo en el barrio, hoy vivo mejor que cuando vivía en el barrio, pero mi manera de ver la vida sigue estando ahí”, concluyó el cantante.

Mientras tanto, Amor Factura ya supera los cuatro millones de vistas. El artista anunció el éxito del tema en sus historias de Instagram, con una imagen que muestra la portada de la canción y un texto donde se lee "+4 millones de views en YouTube".

La exitosa canción es el primer sencillo del nuevo disco de Ricardo Arjona, De todo un poco, que será “un rosario de canciones nuevas, desesperadas por salir”, según dijo Arjona antes de lanzar el primer tema del álbum, que, asegura, “es el mejor disco de toda mi vida”.

El nuevo disco, llegará próximamente, aunque Arjona aún no revela la fecha. Mientras tanto, continúa su gira Lo que el Seco no dijo, en la que ha promocionado su álbum Seco con una residencia de 23 fechas en Guatemala y un recorrido por Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Puerto Rico, entre otros países.

En los próximos días se presentará en Honduras y El Salvador y continuará con una extensa gira por México.