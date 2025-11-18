Nicolás Solanilla pone a Guatemala entre los 100 mejores restaurantes en los Latin America’s 50 Best Restaurants del 2025

Nicolás Solanilla pone a Guatemala entre los 100 mejores restaurantes en los Latin America’s 50 Best Restaurants del 2025

La lista ampliada de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 celebró el talento culinario de la región, donde Guatemala figura entre los 100 mejores. Así quedó el listado.

El chef colombiano Nicolás Solanilla es premiado con el American Express One To Watch en los Latin America’s 50 Best Restaurants. (Foto: Prensa Libre: Redes sociales Nicolás Solanilla)

A dos semanas de recibir el premio American Express One To Watch, el chef colombiano Nicolás Solanilla ingresó a la lista ampliada de los premios culinarios Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 con su restaurante Ana, ubicado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala.

La lista, que reconoce a los mejores restaurantes de América Latina, presentó este 18 de noviembre el ranking del puesto 51 al 100, en el que destacan ciudades como São Paulo, Ciudad de México y Santiago. Guatemala, por su parte, ingresa este año a esta versión extendida con el restaurante Ana, que se inspira en la curiosidad, la memoria y la innovación.

Ana fue distinguido con el premio que reconoce a las estrellas culinarias emergentes dentro del panorama gastronómico de América Latina. En cada platillo, el chef Nicolás Solanilla expresa parte de su esencia, influenciada por vivencias y aprendizajes adquiridos durante sus viajes. El nombre del restaurante honra a su abuela, quien le transmitió el amor por la cocina.

Durante la distinción otorgada el pasado 4 de noviembre, Solanilla compartió con Prensa Libre su felicidad por el reconocimiento y señaló que el logro no es mérito solo suyo, sino de quienes forman y han formado parte del proyecto.

En el anuncio del premio American Express One To Watch, William Drew, director de Contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, afirmó: “Ana representa el futuro vibrante de la gastronomía latinoamericana”, lo que llevó a que, en esta edición, el restaurante hiciera su debut en la lista extendida, en el puesto 94, siendo el único de la Ciudad de Guatemala en el ranking del 51 al 100.

En redes sociales, Solanilla expresó su emoción y orgullo por haber sido reconocido entre los mejores restaurantes de Latinoamérica, entre tantos talentos extraordinarios. “Seguiremos explorando este hermoso país y contando historias”, detalló.

Lista extendida de las posiciones del 51 al 100

Esta lista, que celebra el diverso panorama culinario de la región y su talento gastronómico, ha destacado restaurantes de 26 ciudades. El ranking del 51 al 100 incluye la incorporación de 13 restaurantes nuevos, distribuidos en 11 ciudades.

Otros restaurantes, como El Papagayo, en Córdoba, regresaron a la lista. En esta edición, São Paulo ocupa el primer lugar como la ciudad con más establecimientos en la lista extendida, seguida por Buenos Aires, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Santiago.

Según el comunicado, esta lista destaca una variedad de restaurantes excepcionales en América Latina. William Drew enfatizó la importancia de “celebrar la amplitud de talento notable y las diversas contribuciones que enriquecen el panorama culinario de la región”.

RankingEstablecimientoCiudad
51PujolCiudad de México
52OrigemSalvador
53ConservatoriumSan José
54Cara de VacaMonterrey
55KotoriSão Paulo
56MetziSão Paulo
57La Calma by FredesSantiago
58Le ChiqueCancún
59Sud 777Ciudad de México
60ClaraQuito
61La Tapa Del CocoCiudad de Panamá
62ShizenLima
63Pulpería Santa ElviraSantiago
64NessBuenos Aires
65OseilleRio de Janeiro
66ClonLima
67ManíSão Paulo
68TributoQuito
69MishigueneBuenos Aires
70Gran DabbangBuenos Aires
71EmCiudad de México
72UmiCiudad de Panamá
73CepaSão Paulo
74D.O.M.São Paulo
75GustuLa Paz
76OdaBogotá
77Alo'sBuenos Aires
78El PapagayoCórdoba
79AncestralLa Paz
80ManuCuritiba
81Astrid y GastónLima
82Fonda Lo Que HayCiudad de Panamá
83Parador La HuellaJosé Ignacio
84NicosCiudad de México
85DeboraBogotá
86ManzanarMontevideo
87El XoloSan Salvador
88AguajíSosúa
89La Casa BistróCaracas
90LunarioValle de Guadalupe
91CaletaCiudad de Panamá
92Lo de TerePunta del Este
93NotiêSão Paulo
94AnaCiudad de Guatemala
95DemenciaSantiago
96SelmaBogotá
97AzafránMendoza
98Sambombi Bistró LocalMedellín
99Restaurante MangaSalvador
100FukasawaSantiago

Latin America’s 50 Best Restaurants en Guatemala

Para la 13 edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, la ciudad de Antigua Guatemala será sede del evento gastronómico más importante de la región, que exalta la innovación, los sabores y el talento culinario.

El evento, que se celebrará el 2 de diciembre, presentará el ranking oficial de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Este se ha consolidado, año con año, como un referente regional que impulsa la visibilidad internacional de los restaurantes galardonados.

Como en ediciones anteriores, se espera que Guatemala destaque en la lista, como ocurrió en el 2024, cuando logró dos posiciones: Sublime, en el puesto 22, y Mercado 24, en el 39.

