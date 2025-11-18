Nicolás Solanilla pone a Guatemala entre los 100 mejores restaurantes en los Latin America’s 50 Best Restaurants del 2025

A dos semanas de recibir el premio American Express One To Watch, el chef colombiano Nicolás Solanilla ingresó a la lista ampliada de los premios culinarios Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 con su restaurante Ana, ubicado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala.

La lista, que reconoce a los mejores restaurantes de América Latina, presentó este 18 de noviembre el ranking del puesto 51 al 100, en el que destacan ciudades como São Paulo, Ciudad de México y Santiago. Guatemala, por su parte, ingresa este año a esta versión extendida con el restaurante Ana, que se inspira en la curiosidad, la memoria y la innovación.

Ana fue distinguido con el premio que reconoce a las estrellas culinarias emergentes dentro del panorama gastronómico de América Latina. En cada platillo, el chef Nicolás Solanilla expresa parte de su esencia, influenciada por vivencias y aprendizajes adquiridos durante sus viajes. El nombre del restaurante honra a su abuela, quien le transmitió el amor por la cocina.

Durante la distinción otorgada el pasado 4 de noviembre, Solanilla compartió con Prensa Libre su felicidad por el reconocimiento y señaló que el logro no es mérito solo suyo, sino de quienes forman y han formado parte del proyecto.

En el anuncio del premio American Express One To Watch, William Drew, director de Contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, afirmó: “Ana representa el futuro vibrante de la gastronomía latinoamericana”, lo que llevó a que, en esta edición, el restaurante hiciera su debut en la lista extendida, en el puesto 94, siendo el único de la Ciudad de Guatemala en el ranking del 51 al 100.

En redes sociales, Solanilla expresó su emoción y orgullo por haber sido reconocido entre los mejores restaurantes de Latinoamérica, entre tantos talentos extraordinarios. “Seguiremos explorando este hermoso país y contando historias”, detalló.

Lista extendida de las posiciones del 51 al 100

Esta lista, que celebra el diverso panorama culinario de la región y su talento gastronómico, ha destacado restaurantes de 26 ciudades. El ranking del 51 al 100 incluye la incorporación de 13 restaurantes nuevos, distribuidos en 11 ciudades.

Otros restaurantes, como El Papagayo, en Córdoba, regresaron a la lista. En esta edición, São Paulo ocupa el primer lugar como la ciudad con más establecimientos en la lista extendida, seguida por Buenos Aires, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Santiago.

Según el comunicado, esta lista destaca una variedad de restaurantes excepcionales en América Latina. William Drew enfatizó la importancia de “celebrar la amplitud de talento notable y las diversas contribuciones que enriquecen el panorama culinario de la región”.

Ranking Establecimiento Ciudad 51 Pujol Ciudad de México 52 Origem Salvador 53 Conservatorium San José 54 Cara de Vaca Monterrey 55 Kotori São Paulo 56 Metzi São Paulo 57 La Calma by Fredes Santiago 58 Le Chique Cancún 59 Sud 777 Ciudad de México 60 Clara Quito 61 La Tapa Del Coco Ciudad de Panamá 62 Shizen Lima 63 Pulpería Santa Elvira Santiago 64 Ness Buenos Aires 65 Oseille Rio de Janeiro 66 Clon Lima 67 Maní São Paulo 68 Tributo Quito 69 Mishiguene Buenos Aires 70 Gran Dabbang Buenos Aires 71 Em Ciudad de México 72 Umi Ciudad de Panamá 73 Cepa São Paulo 74 D.O.M. São Paulo 75 Gustu La Paz 76 Oda Bogotá 77 Alo's Buenos Aires 78 El Papagayo Córdoba 79 Ancestral La Paz 80 Manu Curitiba 81 Astrid y Gastón Lima 82 Fonda Lo Que Hay Ciudad de Panamá 83 Parador La Huella José Ignacio 84 Nicos Ciudad de México 85 Debora Bogotá 86 Manzanar Montevideo 87 El Xolo San Salvador 88 Aguají Sosúa 89 La Casa Bistró Caracas 90 Lunario Valle de Guadalupe 91 Caleta Ciudad de Panamá 92 Lo de Tere Punta del Este 93 Notiê São Paulo 94 Ana Ciudad de Guatemala 95 Demencia Santiago 96 Selma Bogotá 97 Azafrán Mendoza 98 Sambombi Bistró Local Medellín 99 Restaurante Manga Salvador 100 Fukasawa Santiago

Latin America’s 50 Best Restaurants en Guatemala

Para la 13 edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, la ciudad de Antigua Guatemala será sede del evento gastronómico más importante de la región, que exalta la innovación, los sabores y el talento culinario.

El evento, que se celebrará el 2 de diciembre, presentará el ranking oficial de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Este se ha consolidado, año con año, como un referente regional que impulsa la visibilidad internacional de los restaurantes galardonados.

Como en ediciones anteriores, se espera que Guatemala destaque en la lista, como ocurrió en el 2024, cuando logró dos posiciones: Sublime, en el puesto 22, y Mercado 24, en el 39.