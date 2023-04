“No estuve para ti”: mujer afirma que recibió un mensaje de Julián Figueroa antes de ser encontrado sin vida

Tras el hecho, varias celebridades lamentaron el fallecimiento del joven cantante, así como sus seguidores y familiares.

Sin embargo, una mujer, que aseguró ser amiga de Julián Figueroa, dijo en sus redes sociales que recibió un mensaje del cantante antes de que perdiera la vida.

La publicación se dio a conocer por el programa Sale el Sol, y se trata de una historia de Instagram de la mujer, en donde se arrepiente de no contestar un supuesto mensaje que Julián Figueroa le habría mandado a las 4 de la mañana.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho“, comienza el mensaje de la mujer.

#ENVIVO | ‘Me parte el alma saber que no estuve para ti’ Amiga de #JuliánFigueroa revela recibió mensaje momentos antes de su fallecimiento#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/vkjNUqQLni — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 10, 2023

Al final del mensaje, la supuesta amiga de Julián Figueroa afirma sentirse “en shock” por la noticia.

“Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, finaliza la publicación.

Uno de los reporteros de Sale el Sol aseguró que el cantante de 27 años pudo sentirse sumamente depresivo debido al fallecimiento de su padre, Joan Sebastián, quien iba a cumplir años el pasado 8 de abril.