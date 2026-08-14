“No soy partidario de las filtraciones”: Christopher Miller reacciona a material filtrado de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Mientras Spider-Man: Brand New Day sigue conquistando la gran pantalla, la próxima película animada del Hombre Araña sufrió una filtración de material, lo que provocó la crítica de Christopher Miller.

La película, que en español se traduce como Spider-Man: Más allá del Spider-Verse, sufrió la filtración de más de cuatro minutos de lo que parece ser el tráiler de la producción, que llegaría a los cines en el 2027.

La cinta busca continuar la historia de Spider-Man: A través del Spider-Verso y seguir a Miles Morales por realidades alternativas, mientras intenta regresar a su universo.

El video filtrado, de cuatro minutos y 35 segundos, muestra nuevas imágenes de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse que circulan en internet, principalmente en X (antes Twitter).

Fue precisamente en esa red social donde el coguionista y productor Christopher Miller criticó la filtración de imágenes de la película final de la exitosa trilogía animada Spider-Verse.

“No me gustan las filtraciones de material sin terminar o que no esté completamente renderizado”, dijo en su red social, luego de que las imágenes fueran replicadas por diversas cuentas.

Medios como The Hollywood Reporter detallan que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse tendría previsto su estreno en cines el próximo 18 de junio del 2027. Las primeras imágenes reveladas por los creadores se dieron a conocer en abril pasado durante la CinemaCon; sin embargo, esta nueva filtración amplió el material conocido.

Por el momento, no se ha revelado de dónde provendría la filtración, mientras que Sony Pictures no se ha pronunciado al respecto. The Hollywood Reporter destaca que el metraje de Beyond the Spider-Verse podría formar parte de las imágenes iniciales de la película.

Medios como Variety destacan que, para esta nueva entrega, Miles Morales seguirá atravesando realidades alternativas, como se mostró al final de la anterior película, que dejó a Morales atrapado y atado por su contraparte de Tierra-42 y su tío Aaron.

Estas nuevas imágenes profundizan en las dos versiones del personaje: una como el superhéroe Spider-Man y otra como Prowler. La producción está a cargo de Phil Lord y Christopher Miller.

(Imágenes de la filtración)