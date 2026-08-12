Star Wars/Marvel: “Hope Assembles” reunirá a Luke Skywalker, el Capitán América y Doctor Doom en el primer cruce de las franquicias

Dos de las franquicias más reconocidas de los cómics y el cine reunirán sus universos en Hope Assembles, el nuevo proyecto con el que celebrarán el 50 aniversario de Star Wars.

Personajes como Luke Skywalker unirán fuerzas con los Vengadores, mientras que Doctor Doom se aliará con Darth Vader en una historia que reunirá oficialmente a ambos universos.

Marvel Comics y Lucasfilm Publishing presentaron Star Wars/Marvel: Hope Assembles, una serie de cómics que llegará a partir del 2027 y estará conformada por cinco ejemplares.

Según datos revelados por Marvel, Kevin Smith será el encargado de escribir este proyecto y David Marquez ilustrará la miniserie, cuyos cinco ejemplares comenzarán a publicarse en enero del 2027.

Marvel detalla que estos cómics incluirán a personajes como Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo y Chewbacca, quienes se reunirán con Spider-Man, el Capitán América y Hulk, entre otros.

Así como los héroes se reúnen, los villanos también lo harán, con una alianza entre Doctor Doom, Darth Vader y el Imperio Galáctico.

Entertainment Weekly detalla que el proyecto estaría ambientado en Earth-616, la continuidad principal de los cómics de Marvel.

Estas dos franquicias han estado relacionadas debido a que Marvel publica cómics de Star Wars desde 1977, pero 50 años después se hará realidad la fusión de ambos universos en los cómics.

Hope Assembles marca un nuevo capítulo en la relación de décadas entre Marvel y Star Wars. Marvel publica cómics de Star Wars desde 1977, año en que se estrenó Una nueva esperanza. Sin embargo, será en el 2027 cuando ambos mundos se encuentren por primera vez en las páginas de un cómic.

El director creativo de Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, resaltó que la miniserie Hope Assembles será “una carta de amor a Star Wars, a Marvel y a los cómics en general”.

Por su parte, Stephen Wacker, editor jefe de Marvel Comics, resaltó que los amantes de los cómics y de las franquicias tienen mucho que esperar de la miniserie, ya que Kevin Smith se inspiró en su deseo de ver estos dos universos fusionados.

“Cuando surgió la oportunidad de contar esa historia, ¡nadie tuvo que obligarme! ¡Estoy encantado de escribir Hope Assembles!”, dijo Smith.

Medios como Infobae resaltan que la miniserie propiciará el encuentro entre personajes como Obi-Wan Kenobi, Deadpool, Daredevil, Hawkeye, Antorcha Humana, Wolverine, Profesor X, Pantera Negra, R2-D2 y C-3PO.