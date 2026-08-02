Noche de la Herencia Guatemalteca 2026: Los Dodgers rinden homenaje a la gastronomía y la música del país

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Noche de la Herencia Guatemalteca 2026: Los Dodgers rinden homenaje a la gastronomía y la música del país

Los Dodgers celebraron recientemente la Noche de la Herencia Guatemalteca y rindieron homenaje a la cultura, las tradiciones y la comunidad guatemalteca que reside en Los Ángeles, California, EE. UU.

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La Noche de la Herencia Guatemalteca en el estadio de los Dogders

El Grupo de Disfraces Juvenil Nuevo Milenio y Los Miseria Cumbia Band llevan alegría durante la Noche de la Herencia Guatemalteca 2026 en el estadio de Los Dodgers. (Foto Prensa Libre: Los Dodgers)

La noche del 30 de julio quedará en la memoria de los guatemaltecos que residen, trabajan, estudian y conviven en California, EE. UU., ya que la comunidad se congregó en el Dodger Stadium para celebrar la Noche de la Herencia Guatemalteca, una iniciativa que surgió como un reconocimiento oficial de la organización de los Dodgers de Los Ángeles a la población guatemalteca que vive fuera del país.

De acuerdo con los Dodgers, la velada fue especial porque, además del juego contra los Marineros de Seattle, se celebraron la cultura y las tradiciones de la herencia guatemalteca en el Dodger Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

Esa noche, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 6-2 a los Marineros de Seattle.

Sin embargo, la victoria no fue el único motivo de celebración, ya que en los alrededores del estadio se vivió una auténtica fiesta en la que destacaron la gastronomía y la música de Guatemala.

Gastronomía guatemalteca presente en el Dodger Stadium

De acuerdo con los Dodgers, en el estadio y sus alrededores se sirvieron platillos guatemaltecos para celebrar a la comunidad trabajadora e influyente en California.

  • Plátanos fritos: servidos con acompañamientos como crema, azúcar o frijoles.
  • Tamal de puerco: platillo tradicional de Guatemala elaborado con masa de maíz.
  • Tortillas mixtas: consisten en una salchicha acompañada de aderezos, guacamol y una tortilla de maíz.
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La camisola conmemorativa

Convertida en una tradición, cada edición de la Noche de la Herencia Guatemalteca incluye una camisola conmemorativa. Este año contó con un diseño distintivo que resaltó la identidad guatemalteca.

camisola conmemorativa de los Dodgers
Camisola conmemorativa de Los Dodgers, durante la Noche de la Herencia Guatemalteca 2026. (Foto Prensa Libre: Los Dodgers)

Varios asistentes adquirieron un paquete especial que incluyó la camiseta de edición limitada.

La música y la cultura nacional

La Noche de la Herencia Guatemalteca 2026 contó con música en directo y presentaciones en la Plaza Central del Dodger Stadium.

Consolidado como uno de los DJ de formato abierto más destacados del sur de California, Audiorokk amenizó la actividad con sus remezclas y demostró la calidad que lo ha mantenido vigente durante casi dos décadas.

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Ricky Carranza y su Linda Antigüeña llevaron alegría y pusieron a bailar a los asistentes al ritmo de la marimba, el instrumento nacional, con el que dieron un sello especial a la actividad.

El Grupo de Disfraces Juvenil Nuevo Milenio llevó el colorido de sus máscaras, trajes y bailes, con los que celebró el folclor y el espíritu dinámico de Guatemala.

Conocidos como un grupo de danzantes conviteros, sus integrantes han destacado desde el 2013 por dar vida a una de las tradiciones del país.

Mari, la artista latinoamericana Mari fusiona el afrobeat, R&B, bolero y chachachá con las influencias de su crianza entre EE. UU. y Guatemala. Además, su presentación en directo inspiró a los asistentes a mantener el vínculo con sus raíces.

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Los Miseria Cumbia Band

El grupo guatemalteco Los Miseria Cumbia Band continúa difundiendo temas con ritmos tropicales y pegajosos. Su propuesta musical ha cruzado fronteras y, durante la Noche de la Herencia Guatemalteca 2026, los asistentes bailaron al ritmo de sus interpretaciones.

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Durante su presentación, Los Miseria Cumbia Band interpretó un repertorio que incluyó éxitos como Cumbia pa bailar, Cumbia del suricato, Tu lado de mi cama y No se acaba el amor, entre otros.

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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