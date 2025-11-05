Noche de Leyendas de Guatemala en el Cementerio El Alto, en Carretera al Salvador

El próximo sábado 8 de noviembre se presentarán algunas de las leyendas más famosas de Guatemala, en una actividad organizada por el colectivo Narraciones del Sereno, que tendrá lugar en el cementerio El Alto, ubicado en el kilómetro 33 de la Carretera a El Salvador.

Ciceli Sánchez, directora y productora del proyecto, explica que esta iniciativa nació en 2013 con el objetivo de rescatar leyendas de espantos y aparecidos que forman parte del patrimonio oral e intangible de Guatemala, pero que han ido cayendo en el olvido, especialmente entre niños y adolescentes. El espectáculo también se ha presentado en otros escenarios nocturnos.

Entre los relatos se incluyen figuras emblemáticas de la tradición popular, como la Llorona, el Sombrerón y otros personajes que forman parte del imaginario colectivo guatemalteco.

La presentación está programada para el sábado 8 de noviembre a las 18 horas. La entrada tiene un costo de Q50 para adultos y Q30 para niños. Conozca más detalles abajo.

Fecha

Sábado 8 de noviembre

Hora

18 horas

Lugar:

Cementerio El Alto, Kilómetro 33 Carretera a El Salvador

Precios

Adultos Q50

Niños menores de 10 años Q30

Entradas:

Comunicarse al teléfono (502) 3003-3030.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.