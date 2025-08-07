Noches de Luna Chapina en el Zoológico La Aurora: experiencia nocturna con animales, aventura y cultura
Escenario

Noches de Luna Chapina en el Zoológico La Aurora: experiencia nocturna con animales, aventura y cultura

Vive una noche diferente en el Zoológico La Aurora con Noches de Luna Chapina, un evento especial bajo la luz de la luna, lleno de juegos, aprendizaje y cultura.

|

En una noche llena de ilusión, exploración y de cultura en las noches de luna chapina desde el Zoológico La Aurora. (Foto: Hemeroteca Prensa Libre)

Cuando cae la noche, la vida dentro del Parque Zoológico Nacional La Aurora se transforma. Bajo la luz de la luna y el silencio, los animales disfrutan de su hábitat, el cual podrá explorarse durante las Noches de Luna Chapina, una actividad familiar con juegos, talleres y espectáculos de personajes.

Durante la experiencia, los visitantes podrán realizar un recorrido nocturno por el hábitat de los animales y observar su comportamiento bajo la luz de la luna y las estrellas.

El zoológico ofrecerá diversas actividades para toda la familia, entre ellas talleres interactivos, espectáculos y una campaña de concienciación ambiental.

Una de las sorpresas será un recital poético desde la plaza cívica y un taller para preparar manzanas caramelizadas, en el que podrá participar toda la familia. La información oficial del zoológico resalta: “No olvides traer tu linterna forrada con papel celofán rojo para proteger a nuestros animales y vivir la experiencia de manera responsable”.

Fecha

Viernes 8 de agosto

Hora

De 18 a 22 horas

Lugar

Zoológico La Aurora. Calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Jóvenes y adultos: Q55

Niños y adultos mayores: Q30

Entradas disponibles únicamente en taquilla.

Recomendación: Traer linterna forrada con papel celofán rojo para proteger a los animales.

Actividades destacadas

  • Taller de cajitas de dulces típicos (Mirador de tigres, 2.º nivel)
  • Show de personajes (Teatro Animalia – 19 y 20 horas)
  • Lotería y pinta caritas
  • Taller de manzanas caramelizadas (Pérgola de Casa de Té)
  • Grooming de cuyos (Granjita)
  • Campaña de conservación: Ecosistemas de Guatemala – Bosque nuboso (Pérgola de Bouganvilias)
  • Taller sobre clasificación y contaminación de plástico (Explanada de Balam)
  • Show poético con Poesía para el Alma (Plaza Cívica)
  • Juegos y actividades para toda la familia

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

ESCRITO POR:
Esdras Laz
Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

