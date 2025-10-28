Noches de Luna en el Zoológico La Aurora: aventura nocturna entre luces, animales y naturaleza

En medio del silencio de la ciudad, el Zoológico La Aurora encenderá el árbol de Navidad, que llenará de magia el recinto que resguarda desde el imponente león hasta los adorables coalas. El lugar será sede de alegría y diversión familiar.

La vida animal se transformará bajo la luna chapina dentro del zoológico, lo que permitirá a toda la familia explorar el hábitat de los animales y observar su comportamiento nocturno. Habrá recorridos guiados, durante los cuales se podrá ver cómo actúan bajo la luz lunar y se disfrutará de la magia navideña.

La actividad, pensada para toda la familia, incluirá juegos, talleres y espectáculos con personajes. El momento principal será el encendido del árbol navideño, una tradición que podrá vivirse durante cuatro fechas distintas.

Para el recorrido, no olvide llevar una linterna forrada con papel celofán rojo, con el fin de proteger a los animales y disfrutar la experiencia de manera responsable.

Fechas:

14, 21 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre

Hora:

De 18 a 22 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades:

Jóvenes y adultos: Q55

Niños y adultos mayores: Q30

Entradas disponibles únicamente en taquilla.

Recomendación:

Traer linterna forrada con papel celofán rojo para proteger a los animales.

