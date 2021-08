Novia de Sammy Pérez se “esfumó” antes de pagar la deuda del hospital y era la única con acceso a las cuentas del artista

Afortunadamente, con la ayuda de amigos, familiares y Eugenio Derbez, la familia de Sammy pudo sacarlo y brindarle la despedida que merecía.

A pesar de esta desgarradora situación, Daniel Pérez, sobrino de Sammy, reveló que la prometida del comediante desapareció con las cuentas bancarias del actor.

En una entrevista con TV Notas, el sobrino de Sammy Pérez declaró que su familia desconoce el paradero de Zuleika Garza, prometida del comediante, y que desde la noticia del fallecimiento de su tío ella simplemente no aparece.

A su vez, Daniel también reveló que una vez fallecido Sammy, su prometida debía de firmar la salida del cuerpo del hospital donde estuvo internado por coronavirus, pero ella se esfumó sin decir nada.

“El hospital quería que forzosamente se firmaran esos papeles para garantizar que se liquidaría el adeudo, pero el cuerpo tenía que salir de ahí a como dé lugar. Nos dieron sólo unos días para concluir dicho trámite, e incluso pensamos llevarlo a lo legal. Es lo que nos gustaría saber; de hecho también venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono”, relató el sobrino del comediante.

Eugenio Derbez, amigos, familiares y fans se cooperaron para pagar parte de la millonaria deuda en el hospital y recuperar su cuerpo para cremarlo… ¿y su pareja? #MartesDeTVNotas. https://t.co/kPbos35Rd0 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) August 3, 2021

De igual manera, declaró que la familia de Sammy pensó que, debido al covid-19, Zuleika no se había puesto en contacto con ninguno de ello solamente los llamó para comentarles que saldría del lugar donde vivía con su prometido.

“Al inicio suponíamos que también tenía covid y que por eso no había salido ni se había contactado, pero sólo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar”, comentó Daniel.

Añadido a esto, Daniel Pérez comentó que Zuleika tenía acceso a todas las cuentas bancarias del comediante y eso hace pensar a toda la familia que ella únicamente estaba con Sammy por interés.

“Creemos que sólo lo de sus cuentas bancarias, pero no sabemos cuánto es. Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aún así prefería llevar una vida sencilla; a Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida. No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo. No sabemos nada sobre eso hasta el día de hoy, vamos a averiguarlo y a llegar al fondo de la situación”, informó.

Para finalizar, el sobrino de Sammy confesó que nunca estuvo de acuerdo con la relación de su tío con Zuleika y comentó que a pesar de su difícil situación económica, recibía dinero por mandar saludos a sus seguidores.

“Quizás mi tío tenía sus ahorros de muchos años de trabajo, y lo de los últimos meses que vendía saludos; además estaba muy activo. Lo único que él tenía era mucha inocencia, no tenía malicia, todo lo veía bonito; era una persona normal”, concluyó Daniel.

Zuleika Garza no ha hablado sobre las acusaciones de la familia de Sammy Pérez y su en su última aparición en público solamente reveló que el comediante mexicano se negaba a asistir a un hospital.

Actualmente, todas las imágenes de Sammy Pérez junto a Zuleika han sido eliminadas de la cuenta de Instagram del difunto comediante.