Popularmente conocido NSQK (Nesquik), el productor y cantautor mexicano Rodrigo Torres de la Garza, ofrecerá un concierto este viernes 1 de marzo, a las 20 horas, en el Parque de la Industria, de la ciudad de Guatemala.

NSQK obtuvo la admiración de multitudes luego de publicar ROY, su álbum debut. Además, esa producción lanzada en 2022 expandió su proyecto musical.

“No conozco Guatemala, no tengo el gusto aún, pero me llena de ilusión saber que llegaré pronto y que será la primera vez que cante en este país. Será la primera ocasión en la que brinde un show fuera de México y eso me llena de emoción. Me siento muy contento y bendecido”, dijo NSQK durante una entrevista con Prensa Libre.

El artista nació en Monterrey, México y creció en Houston, Texas, EE. UU., ciudades en las que se formó e incursionó en su trabajo. Sin embargo, en México ha participado en varios recintos en los que ha expuesto sus canciones.

“Estoy agradecido por la oportunidad de llegar a Guatemala, sobre todo, porque han creído en este proyecto y sé que me recibirán con los brazos abiertos para que exponga lo que tanto me gusta”, agregó NSQK.

“Voy la intención de pasármela bien, de hacer lo que me gusta en el escenario, por lo que espero que eso se note y que se lo contagie al público”, añadió el artista, quien recientemente publicó el sencillo Sigo al pendiente.

Durante la conversación, NSQK afirmó que se divierte al momento de preparar un show y que, en esta ocasión, los guatemaltecos podrán disfrutar algo diferente a lo que ha acostumbrado a proyectar en conciertos anteriores. “Me gusta que cada concierto sea distinto, que cada bloque cumpla la misión para que el público se la pase muy bien”, dijo.

“El concierto en Guatemala contará con sorpresas. Además, mis últimos sencillos no los he interpretado en directo, así que serán los primeros en escucharlos durante un show y eso me tiene emocionado”, indicó.

El artista agregó que no se encasilla con ningún género musical debido a que le apasiona incursionar con sus canciones y que su objetivo es proyectar el amor por la música. “Si hoy me quiero vestir vaquero, mañana me quiero vestir como, no sé, más punk o más rock, lo puedo hacer y creo que es lo mismo en mi música porque intento siempre tener una esencia propia” dijo NSQK.

“Mi último sencillo es reguetón, que quizá mi público no estaba acostumbrado a escucharlo en mis canciones, pero lo hice porque me gusta esa música, al final de cuentas la disfruto y quise formar parte, por eso lo hice a mi manera. Además, se vienen colaboraciones, se viene mucha música porque afortunadamente me siento bien, con energía y ganas de trabajar”, indicó.

NSQK enfatizó en el apoyo que los guatemaltecos le han brindado e indicó que se siente afortunado. “Quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de presentar mis canciones, por el apoyo que me dan. Me siento muy bendecido de estar viajando a sus tierras y espero que disfruten con mi música durante el show”, concluyó.

NSQK en Guatemala

NSQK se presentará este viernes 1 de marzo en el Parque de la Industria, a las 20 horas y las localidades disponibles son Early Bird: Q300 (hasta agotar existencias), Pre-venta: Q350 y Taquilla: Q400.

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de 2Mundos.