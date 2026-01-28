NuColectiva: arte guatemalteco en una exposición que une fotografía, pintura y escultura

En una fusión de arte fotográfico, pintura y escultura, 20 artistas guatemaltecos unirán su talento en la exposición NuColectiva, que presentará al menos 100 obras de diversas temáticas, técnicas y formas.

Este proyecto surgió como un espacio de celebración y encuentro del arte nacional, donde sus participantes reivindican la libertad creativa y la autonomía del arte guatemalteco.

Por medio de un comunicado, los expositores invitan al público a ser testigo de una experiencia abierta, plural y sin restricciones conceptuales, a través de la pintura, escultura y fotografía, así como a adquirir las piezas en apoyo al talento nacional.

El nombre NuColectiva, según explican los organizadores, surgió de la intención de expresar el arte desde cada creador, sin una técnica ni temática que los encasille.

Fecha:

Inauguración: 3 de febrero

3 de febrero Exposición: del 3 al 7 de febrero

Horario:

Inauguración: 19 horas

19 horas Exposición: de 9 a 17 horas

Lugar:

Museo Ixchel del Traje Indígena, 6a calle final, zona 10, ciudad de Guatemala

Entrada:

Libre

Parqueo: Q40

