Nuevas series y películas llegan a Netflix en octubre 2026: estos son los estrenos destacados

Hay mucho que ver en Netflix durante el mes que se avecina. Desde historias de acción e intriga hasta comedias llenas de referencias culturales de distinto tipo. Para quienes quieren saber pronto el final de una historia, se encuentran las películas, pero quienes disfrutan del suspenso y encariñarse con los personajes, pueden acudir a las series. He aquí una selección para estar entretenidos durante todo el mes.

Películas

Animales (2026)

Dirigida por Ben Affleck, cuenta con las actuaciones de Kerry Washington y Gillian Anderson. Relata la historia del secuestro del hijo de un candidato para alcalde de Los Ángeles, quien ha invertido todo su capital en la campaña política y se ve obligado a cambiar de estilo de vida para pagar el rescate. Se estrena el 9 de octubre.

Sacrifice (2025)

Entre la sátira y la acción llega esta cinta protagonizada por Chris Evans, Anya Taylor‑Joy, Salma Hayek y Vincent Casel, entre otros, sigue la historia de Mike Tyler, una estrella de cine en crisis que quiere volver a ser el centro de atención. Para ello, aprovechará su aparición pública en una gala benéfica. Se estrena el 16 de octubre.

Tyler Perry'sDoing Life (2026)

Con las actuaciones estelares de Una madre soltera en dificultades se cruza con un ex prisionero que busca redención, y juntos descubren fortaleza en su inesperada conexión. Se estrena el 2 de octubre.

Ad Astra (2019)

Es protagonizada por Brad Pitt que da vida al Mayor Roy BcBride, un astronauta que emprende un viaje por el sistema solar para encontrar a su padre, Clifford McBride estelarizado por Tommy Lee Jones. Es considerada una joya de la ciencia ficción por las audiencias. Se estrena el 1 de octubre.

Feliz Día de tu muerte (2019)

La comedia y el terror se combinan en esta propuesta en la que Gree Gelbman descubre que morir una y otra vez es sorprendentemente más fácil que lidiar con los peligros que se avecinan. Con las actuaciones de Jessica Rothe, Phi Vu e Israel Broussard, la cinta es dirigida y producida por Christopher Landon. Se estrena el 1 de octubre.

Las series y miniseries

East of Eden (2026)

Después de la Guerra Civil, dos medios hermanos heredan una fortuna. Entonces entra en su vida Cathy, una mujer tan seductora como manipuladora. Ambientada en el pasado, los defectos de esta historia la hace vigente. Esta adaptación de ocho capítulos es protagonizada por Florence Pugh. Estreno 1 de octubre.

Bass x Machina (2026)

En esta serie animada de acción para adultos que transforma al agente Bass Reevesen el protagonista de un western steampunk repleto de máquinas, criminales y criaturas sobrenaturales. La historia transcurre en una versión sin ley del Salvaje Oeste, atravesada por tecnología. Estreno 6 de octubre.

Lupin 4a. temporada

La serie protagonizada por Omar Sy vuelve a la plataforma donde se dio a conocer. Serán ocho episodios en los que los seguidores de la trama podrán resolver algunas de las dudas que quedaron pendientes en la tercera parte, pero el suspenso seguirá. Estrena el 23 de octubre.

Nadie quiere esto, temporada 3(2026)

En la anterior temporada se tomaron importantes decisiones: Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) finalmente viven bajo el mismo techo y luchan por construir una vida en pareja con todos los retos que esto implica. El estreno será el 22 de octubre.

La diplomática, temporada 4

Mientras Kate lucha por salvar su matrimonio, un ataque y un encubrimiento amenazan con destruir la alianza que forjó entre EE. UU. y el Reino Unido. Las intrigas se multiplican en esta nueva temporada de la serie que combina política y acción. Estrena el 15 de octubre.