¿Nuevo artista o inteligencia artificial? Spotify anuncia una etiqueta para identificar música generada con IA

La etiqueta busca hacer de Spotify un lugar más transparente para escuchar, disfrutar y conectar con los artistas favoritos. Se denomina “AI Persona” y llega en un año en el que se ha priorizado la identidad y la confianza en los artistas que se presentan a los usuarios.

Esta medida se suma al lanzamiento de Verified by Spotify, SongDNA, AI Credits y la protección del perfil del artista, acciones que, según detalla el comunicado, buscan garantizar la transparencia en la plataforma de música.

El comunicado de Spotify detalla: “Los oyentes nos han expresado claramente que no les gusta ver un perfil de artista que parezca humano, solo para descubrir que la personalidad es generada por IA”. Por ello, se desarrolló la etiqueta AI Persona.

La implementación de esta etiqueta llegará a mediados de septiembre y se integrará en los perfiles de las personalidades generadas por IA. “Estas insignias indican a los oyentes que la identidad de un artista puede ser generada por IA y no representa a una persona real”, resalta el comunicado.

Asimismo, se incorporará en los perfiles de artistas que se “identifican como Personas de IA”. Spotify detalló que, a partir de este 11 de agosto del 2026, los creadores podrán comenzar a revelar de forma voluntaria que un perfil de artista es generado por IA.

Después, la plataforma musical revisará las cuentas de Spotify para determinar si corresponde aplicar la etiqueta AI Persona.

Además, Spotify destaca que las personalidades generadas por IA no aparecerán en las recomendaciones algorítmicas personalizadas y los usuarios solo podrán encontrarlas entre sus sugerencias si las siguen.

Planes de Spotify en Guatemala

Actualmente, Spotify cuenta con diversos planes que van desde US$3.49 hasta US$9.99 al mes.

Plan Individual

Una cuenta Premium: US$6.49 al mes

Estudiantes

US$3.49 al mes

Una cuenta Premium verificada

Descuento para estudiantes que cumplen con los requisitos

Duo

Dos cuentas Premium: US$7.99 al mes

Familiar