“Nunca lo vuelvo a hacer”: Ricardo Arjona revela detalles de su nuevo disco “De todo un poco” y confiesa qué no repetirá durante una gira

Lo que el seco no dijo, la gira de Ricardo Arjona, continúa mañana su recorrido por Centroamérica, con conciertos en Honduras y El Salvador, para luego seguir con presentaciones en México.

Antes de subir al escenario hondureño, el cantautor guatemalteco compartió en sus historias de redes sociales algunas escenas del montaje, en las que se ve a su equipo trasladando objetos que han formado parte de esta gira.

El famoso taxi amarillo, una televisión antigua y una silla roja de madera en la que destaca el letrero "Soy de Guatemala" sobresalen entre la utilería que formará parte del primer espectáculo, previsto para este jueves 22 de octubre del 2026.

Sin embargo, en su última publicación, Arjona también juró que hay lago "no volverá a hacer" durante una gira.

El artista compartió otro video con escenas de conciertos anteriores de la gira internacional "Lo Que El Seco No Dijo", acompañado de un texto donde reflexiona sobre la aventura de grabar un disco durante el recorrido, algo que jura que no volverá a hacer.

"Nunca compartí un disco nuevo en medio de una gira. Juro, lo juro otra vez, que nunca lo vuelvo a hacer. Aunque no hay nada que me guste más", comenzó escribiendo en el mensaje publicado junto al video.

En varios párrafos, el artista cuenta que han sido días largos para la producción del álbum, en el que comenzó a trabajar hace más de tres años, pero que ha tomado forma durante los meses que estuvo alejado de los escenarios.

"Estos dos meses de pausa de gira le dieron forma a la locura. Tenía la seguridad de que, de seguir con este laberinto, sumaría más canciones cada mes, y con esto, cada vez sería más difícil saber cuáles tenían que incluirse en la primera entrega", explica.

El cantautor asegura que está feliz con De todo un poco, el nuevo disco que los ha llevado a Londres, Estocolmo, Nueva York, México, Colombia y Guatemala, "intentando encontrarle el traje perfecto a cada canción".

En el mensaje revela que, en el nuevo álbum, "23 canciones de Soul con coros godspell grabadas en Nashville tuvieron que compartir espacio con canciones y arreglos grabados en lugares diametralmente distintos. Ukelele y Caribe, hacerse acompañar por canciones que nacieron y terminaron desnudas, acompañadas de poquitas cosas. Canciones con 50 músicos y a la siguiente, otras donde una guitarra y una voz fue suficiente. Así de loco".

En medio de los avances de De todo un poco, explica que esta semana masterizará el proyecto, "más con fines de quitármelo de encima que por asuntos de sonido".

"DE TODO UN POCO. Me recuerda a mis discos primeros. Es inocente, toca temas sin disimular su posición. Se burla, asume, critica y se autoflagela en ocasiones. Es cursi, es directo e irreverente. Casi como yo", asegura.

Finalmente, reflexiona que continuar con su gira Lo que el seco no dijo es como estar de vacaciones, porque hacer lo que ama no representa un trabajo.

"Ahora y después de esta larga historia, he de concluir, que los que amamos lo que hacemos, cuando regresamos al oficio, no regresamos al trabajo, regresamos a las vacaciones de dedicarte a lo que más te gusta hacer en la vida. Lo que el seco no dijo está de vuelta. Volvió la fiesta", concluye.

Ricardo Arjona se presentará el 22 y 24 de octubre en Honduras, con un concierto en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula. El 31 de octubre y el 1 de noviembre estará en San Salvador, El Salvador.

Posteriormente, del 7 de noviembre al 20 de diciembre del 2026, pasará por varias ciudades de México, como Mérida, Tuxtla, Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Toluca, Torreón, Chihuahua, Tijuana, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, León, Veracruz, Querétaro y Ciudad de México.