Oktoberfest 2025: Estos son los detalles del evento en Guatemala

La cuenta regresiva ha comenzado para el Oktoberfest 2025, un evento en Guatemala para quienes disfrutan de conciertos en directo, cerveza bien fría y platillos característicos de esta festividad.

Uno de los eventos relacionados a este festival en Guatemala se realizará el sábado 27 de septiembre en Tribu Terrace, ubicado en el kilómetro 81.1 de la RN 14, en Alotenango, Sacatepéquez.

Según los organizadores, El Tambor de la Tribu animará la celebración con su música: “El Tambor de la Tribu encenderá la fiesta más esperada del año con toda su energía. Disfruta de música en vivo, cerveza bien fría y platillos que celebran la tradición”, se lee en la publicación oficial del evento.

La entrada incluye un vaso conmemorativo y cervezas.

Fecha

Sábado 27 de septiembre de 2025

Lugar

Tribu Terrace

Precio

Q150 en preventa y Q180 en la taquilla (incluye vaso conmemorativo y dos cervezas).

Con tarjetas GTC: Q125, con vaso conmemorativo y cerveza adicional.

Imagen oficial del evento. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

