Open mic literario: Fecha, hora y otros detalles de este evento en la zona 1 capitalina

¿Disfruta de la lectura en voz alta? Esta es una oportunidad para escuchar obras de autores guatemaltecos reconocidos y, al mismo tiempo, formar parte de una actividad de micrófono abierto.

Los escritores guatemaltecos que integran un círculo de discusión literaria realizarán la primera lectura del 2026 en El Talpetate, el próximo sábado 10 de enero.

En este círculo participan autores que cuentan con obra literaria publicada en Guatemala. Algunos de sus miembros residen en el extranjero, como es el caso de Carlos Gerardo González y Tania Hernández, entre otros.

“En este círculo de lectura se leen y discuten obras de escritores consolidados y emergentes. El título del evento es un verso del escritor ecuatoriano Agustín Guambo, uno de los autores estudiados por dicha agrupación”, indican los organizadores.

Además, explican que el día del evento se recaudarán útiles escolares para apoyar a instituciones educativas públicas.

Fecha

Sábado 10 de enero del 2026

Hora

16.30 horas

Lugar

El Talpetate, zona 1 capitalina

Precio

Entrada libre

