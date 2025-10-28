Oración a San Judas Tadeo: cómo rezarle al santo de las causas difíciles y desesperadas

Desde la madrugada del martes 28 de octubre, la calle frente a la Parroquia de La Merced, ubicada en la 11 avenida y 5a. calle de la zona 1, estaba llena de fieles que esperaban entrar al templo para saludar a San Judas Tadeo en su día. La pintura que data del siglo XVIII y que se encuentra en el templo de La Merced es una de las de mayor veneración en el país.

A las 4.30 horas se permitió el ingreso, y se ofreció un concierto con música de marimba. El templo permanecerá abierto hasta las 19.30 horas, y durante el día se celebrarán misas a las 5.30, 7, 9, 12, 16, 18 y 19.30 horas.

También otras iglesias han organizado misas y actividades especiales para conmemorar al santo. En la Ciudad de Guatemala hay representaciones antiguas de San Judas Tadeo, como la imagen del siglo XVIII que está en el templo de Capuchinas

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús; era primo del Señor. En los Evangelios se le menciona varias veces, especialmente en el de san Juan.

Tras la Ascensión del Señor, Judas Tadeo recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y predicó el Evangelio con valentía. Llevó la Palabra de Dios a regiones como Mesopotamia, Armenia y Persia, donde convirtió a muchos paganos. Su celo apostólico fue tan grande que finalmente entregó su vida por Cristo, muriendo mártir junto a san Simón, se explica en la página de Los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio.

A lo largo de los siglos, San Judas Tadeo ha sido reconocido como intercesor en los casos desesperados. Cuando ya no hay soluciones humanas, muchos acuden a él en busca de consuelo, esperanza y milagros.

La Iglesia lo venera como “el abogado de las causas imposibles”, porque su fe y cercanía con Jesús le permiten interceder por quienes sufren o han perdido la esperanza.

En las imágenes, San Judas Tadeo lleva una llama sobre la cabeza, símbolo de Pentecostés. Porta un medallón con el rostro de Cristo y sostiene un bastón o una maza, representación de su martirio.

Durante el año un gran número de devotos llegan con peticiones o agradecimientos al santo de las causas perdidas. Los milagros concedidos han quedado evidenciados en múltiples exvotos que se han colocado a partir del siglo XIX.

Devotos a San Judas Tadeo hacen fila en la Parroquia de la Merced para saludar la imagen el 28 de octubre de 2025. (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Cuál es la oración a San Judas Tadeo?

Existen distintas plegarias dedicadas al santo. Compartimos algunas de las más conocidas:

Oración a San Judas Tadeo

Apóstol gloriosísimo de Nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles con el dulce título de abogado de los casos desesperados, hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro. Por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, por las privaciones y fatigas que por Él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intercesión, obtenme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con ilimitada confianza te pido a ti, Padre mío bondadosísimo, seguro de que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de mi alma. Así sea.

Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. (Repetir tres veces)

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.



Oración a San Judas Tadeo (2)

¡Oh venerado San Judas Tadeo! Siervo fiel y amigo de Jesús. Muchos son los que te honran y te invocan en el mundo entero, como el patrón de los casos imposibles y de las causas desesperadas. Ruega por mí, que me siento tan impotente y solo.

Por favor, consígueme ayuda visible y rápida. Ven pronto en mi auxilio en este momento de gran tribulación que aflige a mi alma para que pueda recibir el consuelo y la ayuda del cielo en todas mis necesidades, pruebas y sufrimientos, particularmente en esta (realice aquí su petición) y que pueda alabar a Dios contigo por siempre.

Te prometo, bendito San Judas Tadeo, que, siendo siempre consciente de este gran favor que me alcanzarás, siempre te honraré como mi poderoso patrono especial, y fomentaré con enorme gratitud tu maravillosa devoción. Amén.