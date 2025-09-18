Organizan taller de escritura gratuito en Guatemala

La escritura requiere paciencia, creatividad y perseverancia para desarrollarse a lo largo de los años, especialmente en el ámbito literario.

En este taller, organizado por el Círculo de Edición Literaria Los Compañeros, los participantes podrán compartir sus textos y recibir retroalimentación en un ambiente de respeto y creatividad, según indicaron los organizadores.

El propósito de la actividad es que los asistentes lean sus escritos, ofrezcan sugerencias a otros autores y se enriquezcan con las experiencias compartidas dentro del grupo.

La participación es gratuita y el taller se realiza de forma mensual. “Recomendamos llegar puntual, llevar un texto para compartir y un cuaderno para apuntes”, añadieron los organizadores.

Fecha

Sábado 20 de septiembre de 2025

Hora

15 horas

Lugar

Centro Cultural Mosaico Guatemala, zona 1 de la ciudad de Guatemala

Precio

Entrada libre. Las personas interesadas pueden inscribirse en la página de Los Compañeros en Instagram o presentarse directamente el día de la sesión.

Afiche oficial de la actividad. (Foto Prensa Libre: Mosaico Guatemala)

