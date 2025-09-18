escenario
Organizan taller de escritura gratuito en Guatemala
¿Le apasionan las letras? Conozca los detalles del taller literario que se impartirá en la ciudad de Guatemala.
Impartirán taller de escritura gratuito en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)
La escritura requiere paciencia, creatividad y perseverancia para desarrollarse a lo largo de los años, especialmente en el ámbito literario.
En este taller, organizado por el Círculo de Edición Literaria Los Compañeros, los participantes podrán compartir sus textos y recibir retroalimentación en un ambiente de respeto y creatividad, según indicaron los organizadores.
El propósito de la actividad es que los asistentes lean sus escritos, ofrezcan sugerencias a otros autores y se enriquezcan con las experiencias compartidas dentro del grupo.
La participación es gratuita y el taller se realiza de forma mensual. “Recomendamos llegar puntual, llevar un texto para compartir y un cuaderno para apuntes”, añadieron los organizadores.
Fecha
Sábado 20 de septiembre de 2025
Hora
15 horas
Lugar
Centro Cultural Mosaico Guatemala, zona 1 de la ciudad de Guatemala
Precio
Entrada libre. Las personas interesadas pueden inscribirse en la página de Los Compañeros en Instagram o presentarse directamente el día de la sesión.
