Organizan venta nocturna de libros, teatro de títeres y más actividades familiares para fin de año en zona 1 capitalina

La librería Fondo de Cultura Económica (FCE) anunció una serie de actividades especiales para cerrar el año, entre ellas su tradicional Venta Nocturna, un evento pensado para los amantes de la lectura.

“En una época donde los obsequios suelen ser efímeros, el FCE invita a los guatemaltecos a redescubrir el valor de regalar un libro. Un libro no es solo un objeto: es una experiencia, un viaje y un compañero para toda la vida. Obsequiar un libro es entregar la llave a nuevos mundos, fomentar la imaginación en los niños y ofrecer entretenimiento, refugio y conocimiento a los adultos”, destacan los organizadores.

Durante la jornada habrá descuentos en libros y diversas actividades culturales para disfrutar en familia.

“FCE ha preparado una programación artística y educativa de primer nivel, con propuestas que van desde teatro de títeres hasta conferencias literarias”, señalaron.

Fecha

Sábado 13 de diciembre de 2025

Hora

La Venta Nocturna se realizará de 10:00 a 20:00 horas, según los organizadores.

Lugar

11 calle 6-50, zona 1, librería del FCE

Precio

Entrada libre. Si desea adquirir libros, se recomienda llevar efectivo.

Actividades programadas

Teatro de títeres: La compañía La Molotera presenta Los monstros de la Navidad, una adaptación del clásico Un cuento de Navidad, ideal para iniciar la tarde con humor y reflexión. 13:00 horas .

La compañía La Molotera presenta Los monstros de la Navidad, una adaptación del clásico Un cuento de Navidad, ideal para iniciar la tarde con humor y reflexión. . Club de Arte: Taller Pinta tu cuaderno navideño, impartido por Marleny Castillo. Los niños podrán personalizar su propio cuaderno; todos los materiales están incluidos. 14:00 horas .

Taller Pinta tu cuaderno navideño, impartido por Marleny Castillo. Los niños podrán personalizar su propio cuaderno; todos los materiales están incluidos. . Cuentacuentos: Cuentos al viento, una sesión pensada para el disfrute de toda la familia. 14:30 horas .

Cuentos al viento, una sesión pensada para el disfrute de toda la familia. . Sesión especial: Actividad dedicada a la obra del reconocido autor Oliver Jeffers, con lectura de Empezar de nuevo y Cómo atrapar una estrella. 16:00 horas .

Actividad dedicada a la obra del reconocido autor Oliver Jeffers, con lectura de Empezar de nuevo y Cómo atrapar una estrella. . Firma de libros: Federico Mastrogiovanni, periodista y fotorreportero, firmará ejemplares de su libro Aquí acaba la patria. 17:00 horas.

