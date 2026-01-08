“Oro: paisajes en segunda dimensión”: la nueva exposición de Sergio Alvarado en Antigua Guatemala

El reconocido artista quetzalteco Sergio Alvarado inaugura su más reciente muestra: Oro. Paisajes en segunda dimensión, una exposición que reinterpreta el paisaje como un altar espiritual.

La muestra, que abre sus puertas a los amantes del arte, estará disponible desde este jueves hasta finales de febrero en Antigua Guatemala, donde se presentarán 20 obras nuevas.

Según detalla Art In The Americas Gallery, estas piezas muestran paisajes, creatividad e ingenio del artista, quien explica que están inspiradas en la trama de los tejidos mayas del país.

El autor emplea tonos dorados, cobrizos y plateados para evocar la espiritualidad, el arraigo a la tierra y el valor del paisaje como símbolo de identidad.

“Pintar de color oro al paisaje es como crear mi propio altar para agradecer... ahí está todo lo que necesitamos”, explica Alvarado sobre la esencia de esta colección.

La propuesta destaca por la eliminación de la perspectiva tradicional, e invita al espectador a una conexión directa y espiritual con el paisaje plano, como si se tratara de una trama textil.

Fecha:

La inauguración de la exposición Oro será el jueves 8 de enero de 2026.

Hora:

El evento de apertura se realizará de 16 a 19 horas.

Lugar:

Art In The Americas Gallery, 6a. avenida sur No. 19-C, Antigua Guatemala.

Entrada

El ingreso es libre y gratuita.

La muestra estará abierta al público hasta finales de febrero de 2026.

Venta de entradas:

No se requiere boleto. La entrada es libre durante todo el período de exhibición.

