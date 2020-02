Óscar 2020: Salma Hayek pondrá toque latino a la gala

La penúltima ronda de presentadores de la próxima edición del Óscar 2020 han sido revelados. Una de las sorpresas que trajo este anuncio es la suma de la actriz Salma Hayek, quien pondrá sazón mexicano a la ceremonia 92 de los premios.

Este año no hay ninguna producción mexicana dentro de las nominadas, por lo que Hayek sacará la casta por todos los mexicanos. La actriz ha destacado en los últimos años en el mundo de Hollywood consolidando su carrera en importantes producciones, algunas de ellas nominadas por la Academia.

Aún se desconoce qué categoría le tocará presentar a Salma Hayek en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero desde la meca del cine, Los Ángeles, California. Aún así será un deleite verla desfilar por la alfombra roja para después tomar el escenario del Dolby Theatre.

The final countdown! Here is the latest round of #Oscars presenters. pic.twitter.com/QOVAvRG1eL

— The Academy (@TheAcademy) February 3, 2020