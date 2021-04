Oscar 2021: los nominados a Mejor Director por la Academia

Esta será una de las categorías más esperadas en los Premios Óscar, a mejor director. (Foto Prensa Libre: tomada de Imdb)

La 93 entrega de los Premios Óscar comenzará el domingo 25 de abril a las 18 horas de Guatemala. A pocas horas de esta ceremonia inusual una de las categorías que ha llamado la atención es la de mejor director.

Lea más Conozca las películas que puede ver en streaming Andrea Jumique 19 de marzo de 2021 a las 05:00h

Una de las grandes curiosidades es que en esta categoría solo cinco mujeres han sido nominadas a lo largo de la historia. La BBC publicó recientemente que este reconocimiento lo han obtenido la italiana Lina Wertmuller (1977), la neozelandesa Jane Campion (1994) y las estadounidenses Sofía Coppola (2004), Kathryn Bigelow (2010) y Greta Gerwig (2018). Bigelow fue la única que consiguió el galardón.

Así que la nominación de Chloé Zhao y Emerald Fennell viene a sumar a esta categoría y está a la vista de todos el resultado. Mientras la fecha llega conozcamos más del recorrido de los nominados a mejor director y a qué películas dieron vida.

Thomas Vinterberg

Thomas Vinterberg nació el 19 de mayo de 1969 en Dinamarca. En este año está nominado por la película Another Round u Otra ronda, protagonizada por Mads Mikkelsen. La historia esta basada en cuatro amigos, todos maestros de secundaria, quienes prueban la teoría de que mejorarán sus vidas si mantienen un nivel constante de alcohol en la sangre.

La película también está nominada a mejor película internacional. Estuvo nominada en los Golden Globes y ganó en los BAFTA, entre otra serie de premios.

En la vida real esta película representa uno de los episodios más duros para Vinterberg. Su hija Ida, de 19 años, estaría en ella, pero murió en un accidente antes de comenzar la filmación. Él mismo ha destacado en medios internacionales que la muerte de su niña le confirmó que debía hacer este trabajo cinematográfico como una celebración de la vida.

La película se basó en una obra de teatro que Vinterberg había escrito mientras trabajaba en el Burgtheater de Viena y su hija insistía en convertirlo en película.

David Fincher

Fincher nació en 1962 en Denver, Colorado, y se crió en California. Ha sido nominado antes a los premios Óscar y en esta edición llega por Mank, una de las grandes favoritas de la gala. Tiene 10 nominaciones incluyendo mejor película y director.

Una de las curiosidades es que el guion original de esta película fue escrita por por el difunto padre de David Fincher, Jack Fincher, quien falleció en 2003. Es un encuentro con Hollywood de los años treinta desde la mirada del legendario guionista Herman J. Mankiewicz mientras escribe contra reloj El ciudadano Kane.

Lee Isaac Chung

El director ha arrasado con Minari, una película que ha sorprendido. Tiene seis nominaciones incluyendo mejor película y director.

Él es hijo de inmigrantes coreanos, Chung creció en una pequeña granja en la zona rural de Arkansas y luego asistió a la Universidad de Yale, con especialización en Ecología. Durante su último año, Chung abandonó sus planes para la escuela de medicina y se dedicó al mundo cinematográfico. Estudió cine en la Universidad de Utah.

Minari es un drama sensible y a veces cómico que aborda el relato de David, un niño estadounidense con ascendencia coreana quien llega a vivir junto a su familia a una granja en la zona rural de Arkansas. Lee Isaac Chung se basó en su vida personal para esta película.

Chloé Zhao

Chloé Zhao nació en 1962 en China. Su primer largometraje, Songs My Brothers Taught Me (2015), se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. Su segundo largometraje, The Rider (2017), fue aclamado por la crítica y recibió varios elogios, incluidas nominaciones para el premio Independent Spirit a Mejor Película y Mejor Director.

La película por la que está nominada en esta ocasión es Nomadland. Frances McDormand en su caravana, que muestra la cara más dura del paso del tiempo, la edad y el dolor, le han valido a Zhao para ser la segunda mujer en la historia en ganar un Globo de Oro a la mejor dirección, la primera asiática en conseguirlo, y además en los Óscar tiene seis candidaturas.

Emerald Fennell

Fennell nació el 1 de octubre de 1985 en Hammersmith, Londres, Inglaterra. Cuando tenía siete años, les dijo a sus padres que cuando creciera quería escribir historias sobre asesinatos y vivir en Estados Unidos.

Es actriz y escritora, conocida por Promising Young Woman (2020), The Crown (2016) y Killing Eve (2018). Fennel tenía ocho meses de embarazo de su hijo cuando completó el rodaje de Promising Young Woman.

La película trata sobre Cassie, quien tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Ella lleva una doble vida y tiene la oportunidad de venganza. En esta entrega de premios tiene cinco nominaciones incluyendo mejor película y director.